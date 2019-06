Quando Berlusconi fece eleggere Zeffirelli con Forza Italia

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Francesco Curridori Il grande regista Franco, morto oggi all'età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita è stato anche senatore conper due legislature, nel ’94 e nel ’96 Il grande regista Franco, morto oggi all'età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita decide di scendere in politica per la grande amicizia che lo lega a Silvio. "Come politico può essere criticato, spesso abbiamo idee diverse, ma è un amico straordinario e umanamente non è secondo a nessuno”, disse il regista fiorentino in un'intervista rilasciata all’AdnKronos nel 2014 al termine di un incontro con. E aggiunge: "Prima di chiudere gli occhi voglio fare qualcosa di bello per la mia città, econdivide la mia visione, perché anche lui è un amante delle arti”., senatore conper due legislature, nel ’94 e nel ...

