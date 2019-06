Psg fa sul serio per Milinkovic | con il ritorno di Leonardo riparte l' assalto

Bakayoko lascia il Milan e torna al Chelsea - il francese fa luce sul suo futuro : “vorrei giocare nel Psg” : Tiemouè Bakayoko lascia il Milan per tornare al Chelsea: il centrocampista francese è ancora in certo sul suo futuro, ma strizza l’occhio al PSG Dopo un anno giocato ad alti livelli, ma con qualche grana vissuta fuori dal campo, Tiemouè Bakayoko ha lasciato il Milan. Troppo alto il riscatto da pagare al Chelsea, con i rossoneri che preferirebbero spostare quei soldi su altri profili più graditi alla dirigenza. Il centrocampista ...

Addio Psg - Buffon si mette sul mercato : offerte sorprendenti per il portiere italiano : Tra i club interessati all’ex portiere del PSG c’è anche il Barcellona, che vorrebbe affiancarlo a Ter Stegen L’esperienza al Paris Saint-Germain è terminata, Gigi Buffon però non ha nessuna intenzione di ritirarsi. I 41 anni di età non sono un problema, l’ex Juventus si sente ancora in forma per continuare la propria carriera, per questo motivo continua a vagliare le offerte pervenute sul suo tavolo. Anne-Christine ...

Calciomercato Napoli - il Psg fa sul serio per Koulibaly : la richiesta di De Laurentiis è spropositata : Il presidente del Napoli avrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per Koulibaly, finito nel mirino del Paris Saint-Germain Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Foto Fabio Sasso/LaPresse Stando a quanto riferito però dai media francese, la richiesta del presidente De Laurentiis sarebbe troppo alta: ...

Psg - il presidente Al Khelaifi indagato per corruzione : dal Qatar bomba sul calcio europeo : Grossi guai per Nasser Al Khlaifi, bomba sul calcio europeo. Il presidente del Psg è indagato per "corruzione attiva" nell'ambito del processo di gara per l'assegnazione dei campionati mondiali di atletica di quest'anno al Qatar. Lo riferiscono fonti giudiziarie che confermano quanto anticipato dal

Il Psg su Koulibaly. Ancelotti chiede sicurezze sulla sua permanenza : Koulibaly non ci sarà a Bologna per l’ultima di campionato del Napoli. Un’assenza scattata dopo l’ammonizione contro l’Inter che prevedeva la squalifica del difensore per la partita successiva. Ma la partenza di ieri, destinazione Parigi e poi Africa, dove dal 23 giugno parteciperà alla Coppa D’Africa, ha fatto trepidare più di qualcuno. È in dubbio che il difensore azzurro sia tra i big che il presidente De ...

Risultati Ligue 1 : poker del Psg al Dijon - cinquina per Lilla e Marsiglia : Risultati Ligue 1 – poker del PSG al Dijon nella penultima giornata della Ligue 1. cinquina per Lilla e Marsiglia rispettivamente contro Angers e Tolosa. Per i già campioni di Francia, doppietta di Mbappé e gol di Di Maria e Cavani. cinquina del Lille all’Angers, con doppietta di Pepe. Cinque gol del Marsiglia in casa del Tolosa (2-5). Quattro gol anche per il Lione ai danni del Caen. Tre del St.Etienne al Nizza. Il Monaco si ...

Buffon e le incognite sul futuro : “se resto al Psg? Ecco cosa dico” : Gianluigi Buffon sta meditando sul da farsi dopo una sola annata in casa PSG: il futuro del portiere è alquanto incerto Gianluigi Buffon sarà ospite di Sky Uno all’interno della trasmissione “E poi c’è Cattelan”. Il portiere è ancora incerto in merito al suo immediato futuro che potrebbe anche non essere in terra francese, anche se l’offerta parigina è già sul tavolo: “Il Paris Saint Germain mi ha ...

Il Psg e il Qatar : sulla maglia tre sponsor dell’emirato : sponsor maglia Psg – Il Paris Saint-Germain non ha ancora svelato la divisa da gioco che utilizzerà nella prossima stagione. Tuttavia, in rete, circolano immagini di quella che dovrebbe essere la nuova maglia del club parigino per il 2019/2020. Una maglia che, sicuramente, dirà addio alla scritta “Emirates”. La compagnia aerea degli Emirati, infatti, non […] L'articolo Il PSG e il Qatar: sulla maglia tre sponsor dell’emirato è stato ...

Risultati Ligue 1 – Vince il Psg - Monaco nel baratro [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Psg - ricorso contro la squalifica di Neymar : insultò arbitro e Var su Instagram : Anche questo è il calcio al tempo dei social: il rigore contro il Psg e in favore dello United assegnato dal Var, e decisivo per la qualificazione,, la Instagram story del brasiliano e la squalifica: ...

Calciomercato Real Madrid - pazzesca offerta al Psg per Mbappé : la cifra messa sul piatto dai blancos è astronomica : Secondo la stampa francese, il club di Florentino Perez avrebbe messo sul piatto una montagna di soldi per strappare Mbappè al PSG Il Real Madrid fa sul serio per Kylian Mbappé, il club di Florentino Perez ha individuato nell’attaccante francese il colpo ad effetto da regalare ai tifosi merengues. PRESSINPHOTO/LaPresse Secondo quanto riferito da France Football, la società spagnola dovrebbe mettere sul piatto ben 280 milioni di euro, ...

Allegri-Psg - i francesi piombano sul tecnico : pazza offerta contrattuale : ALLEGRI PSG- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su Massimiliano Allegri. Una folle offerta contrattuale per riuscire a strappare il tecnico bianconero dalla corte di Agnelli. 7,5 milioni lo stipendio attuale, il club francese sarebbe pronto quasi a raddoppiarlo pur di convincere l’attuale allenatore della Juventus a […] More

Juventus - incognita Allegri : Psg sullo sfondo - e Conte… : Allegri sì, Allegri no. Il grande dilemma praticamente dal giorno successivo all’eliminazione in Champions dei bianconeri. Continue conferme da parte della società, pubblicamente, ma sembra non bastare ad avere la piena certezza sulla permanenza. Anche perché ci sono altri fattori da considerare, e li spiega il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne. Calciomercato Juventus, Gazzetta dello Sport: “L’estate calda di Paratici, ...

Risultati Ligue 1 - il Psg stecca anche col Nizza : 1-1 e Cavani sbaglia un rigore [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...