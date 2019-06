Protezione civile | al via la campagna estiva antincendio boschivo

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione civile : ancora maltempo nel Nord Ovest - piogge e temporali per i prossimi giorni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Correnti umide e instabili continueranno ad interessare le nostre regioni Nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo Protezione civile domani : qualche temporale sulle Alpi - stabile altrove : Prosegue la fase di stabilità atmosferica sull'Italia grazie all'alta pressione di matrice sub-tropicale. Nella giornata di domani avremo bel tempo prevalente, con qualche rovescio a evoluzione...

Incendi boschivi in Sardegna : allerta “gialla” della Protezione Civile : La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio Incendi valido per tutta la giornata di oggi: le zone maggiormente a rischio sono Olbia e quasi tutta la Gallura, l’area di Sassari e Alghero, il Medio Campidano e il Sulcis. Stato di attenzione nell’area di Tempio Pausania. L’indicazione pericolosità media significa, spiega la Protezione Civile, “che ad innesco avvenuto, ...

Scioglimento delle nevi in Alto Adige : la Protezione civile controlla le piene dei fiumi : Il rapido aumento delle temperature sta portando ad un forte Scioglimento delle nevi in Alto Adige. Le piene dei fiumi sono tenute sotto controllo e la situazione e’ costantemente monitorata dall’Agenzia per la Protezione civile. A partire da aprile, con l’aumento delle temperature, le masse di neve accumulatasi nei mesi invernali si sciolgono progressivamente alimentando fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Questo processo ...

Meteo Protezione civile domani : stabile con qualche locale disturbo al Nord : Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo ampiamente stabili sull'Italia grazie all'alta pressione. Locali rovesci attesi solo al Nord-Ovest, in particolare a ridosso dei settori...

Meteo Protezione civile per domani : tempo nel complesso stabile : Nella giornata di domani avremo condizioni di generale stabilità sull'Italia, anche se potranno verificarsi ancora locali rovesci al Nord, specie a ridosso dei settori montuosi. Vediamo il...

Emergenze e sicurezza : protocollo d’intesa tra ENAV e Protezione Civile : E’ stato sottoscritto oggi a Roma il protocollo d’intesa tra ENAV, Società nazionale per l’assistenza al volo, e il Dipartimento della Protezione Civile per favorire un ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di ottenere la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito delle operazioni aeronautiche funzionali alle attività di Protezione Civile e di sicurezza aeronautica, in particolare è ...

Arriva l'app salva-vita con i messaggi della Protezione civile : come funziona IT-alert : Nessuna nuova app da scaricare, la tecnologia si trova già su tutti i telefonini. Ora con il decreto sblocca cantieri la...

Vigile del Fuoco morto a Taranto : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per il Vigile del Fuoco deceduto mentre era impegnato, a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, nelle attività di soccorso legate allo spegnimento di un incendio in un maneggio. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di tutte ...

Meteo Protezione civile domani : instabilita' e fenomeni anche intensi al Nord - sole e caldo al centro-sud : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità al Nord Italia, interessato da correnti più fresche atlantiche. Proseguirà la fase stabile e calda al centro-sud. Ecco il...

Meteo Protezione civile domani : temporali al Nord - stabile e caldo al centro-sud : Nella giornata di domani una bassa pressione posizionata fra le isole britanniche e la Francia si avvicinerà all'Italia lambendo le regioni settentrionali, dove avremo condizioni di instabilità a...

Allerta Meteo della Protezione civile per il Nord Italia : violenti temporali in arrivo - allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Protezione civile - campagna “Io non rischio” : la Calabria nel Coordinamento nazionale : Nell’ambito delle giornate di formazione propedeutiche alla svolgimento della campagna nazionale di buone pratiche di Protezione Civile “Io Non Rischio” sulla prevenzione dei rischi terremoto, maremoto ed alluvione, la Calabria è stata designata, insieme alla Toscana ed alla Lombardia, quale componente del Comitato di Coordinamento delle Campagne “Io Non Rischio” e “Io Non Rischio Scuola” in ...

Meteo Protezione civile domani : caldo e stabile al centro-sud - locali temporali al Nord : Nella giornata di domani un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale determinerà condizioni di generale stabilità sull'Italia, tuttavia avremo la presenza di rovesci sparsi che...