Professore suicida a Napoli | era accusato di aver fatto sesso con alunne

(Di sabato 15 giugno 2019) Lo hanno trovato morto in casa. Ha rivolto contro di sé la canna di una pistola, mirando al cuore, e ha esploso un colpo, almeno secondo la prima ricostruzione dell'accaduto. È mortoildel liceo Vico diagli arresti domiciliari da qualche giorno nell'ambito di una indagine su suoi rapporti sessuali con due 16enni sue. La relazione con le minorenni è emersa dopo le denunce delle giovani vittime che avrebbero accettato le sue 'attenzioni' forse in cambio di buoni voti a scuola. I rapporti erano testimoniati anche da messaggi in chat e via sms. L'uomo si è sempre dichiarato innocente. I rapporti sarebbero stati consenzienti ma pur sempre punibili perché consumati con minorenni. Alle due adolescenti gli sms arrivavano dal tablet in uso alche si era giustificato dicendo che qualcuno lo avrebbe usato a sua insaputa per ...

