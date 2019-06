Pretty Woman doveva avere un finale triste | 30 anni dopo la rivelazione di Julia Roberts

Julia Roberts : "Il vero Pretty Woman aveva un finale triste" - : Sandra Rondini A quasi 30 anni dall'uscita del film che la consacrò una delle superstar di Hollywood, l'attrice rivela che la sceneggiatura originale era del tutto diversa e che il film non era stato pensato per essere una commedia romantica Ospite del popolare show americano “Variety’s Actors on Actors”, Julia Roberts ha rivelato che il vero finale di “Pretty Woman” era in origine molto meno romantico di quello che tutti conosciamo. ...