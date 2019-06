Playoff basket | Venezia vince in Sardegna | altro che difesa | la vera chiave è Daye

Playoff basket - Venezia è stanca e Sassari strappa la vittoria fuori casa. Ma ora la Dinamo ha qualcosa da perdere : l’analisi : Vero, le finali al meglio delle sette gare sono infinite. Giocate, poi, nella sauna del Taliercio, lo sono ancora di più. Eppure dopo gara2 l’impressione è che Sassari abbia preso le misure a Venezia – checché ne dica Gianmarco Pozzecco: “Non capisco un cazzo di pallacanestro” – e che la sconfitta di misura (di soli due punti) nella prima sfida sia stata un passo falso per una squadra che sin lì ne aveva vinte 22 di ...

Playoff basket - Venezia espugna Cremona e va in finale : la sua difesa sarà l’ultimo antidoto alla cavalcata di Sassari : Chi è la favorita? Quella che a inizio stagione era indicata da tutti come la sfidante numero uno di Milano nella corsa allo scudetto, oppure quella che l’Olimpia l’ha battuta e non perde da 22 partite consecutive? La risposta più scontata è la seconda, la Sassari di Pozzecco. Ma la considerazione da fare subito dopo è che la solidità e l’organizzazione difensiva della Venezia di De Raffaele sono il miglior antidoto ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia si impone con autorità a Cremona e conquista la finale scudetto! Bramos e Daye protagonisti : Si conclude con il successo di Venezia per 69-79 sul campo di Cremona la quinta e decisiva sfida della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. La formazione lagunare si è imposta con grande autorevolezza dominando l’incontro sin dalle fasi iniziali e non concedendo mai agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Tra gli aspetti più importanti nel successo degli uomini di Walter De Raffaele sicuramente la ...

Playoff Serie A Basket – Cremona ko in Gara-5 - Venezia in festa : l’Umana Reyer raggiunge Sassari in finale : Venezia manda al tappeto Cremona e stacca il pass per la finale Scudetto contro Sassari E’ andata in scena questa sera Gara-5 di semifinale Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket: a sfidarsi in campo sono state Venezia e Cremona, per un’ultima sfida sanguinolenta. Ad avere la meglio, alla fine dei quattro quarti di gioco è stato Venezia, che raggiunge così Sassari nella finalissima per lo Scudetto. Il match è ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia - una bella per la finale dopo una serie sull’altalena : E’ successo un po’ di tutto nella serie tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella finale). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi ...

Playoff basket - Cremona cuore immenso ma Venezia è spietata : ecco cosa aspettarsi dalla bella (gara5) – l’analisi : Sarà gara5, la bella, a decidere l’esito della semifinale. E non poteva che essere così, considerate le pretendenti in campo: Venezia e Cremona, due squadre che non mollano mai. E forse, mentre dall’altra parte Sassari è passata come un rullo compressore su Brindisi e Milano (3 a 0 in entrambe le serie), c’era pure da aspettarselo. Seppur giocando una pallacanestro antitetica, Reyer e Vanoli hanno dimostrato di equivalersi ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia sconfigge Cremona in un finale da brividi! La seconda finalista si deciderà in gara-5 : Servirà gara-5 per decretare la sfidante di Sassari nella finale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Nella sfida andata in scena questa sera Venezia ha sconfitto Cremona per 78-75 riportando la Serie sul 2-2 al termine di una partita appassionante, dominata per la maggior parte del tempo dalla formazione di De Raffaele ma vinta soltanto nel finale grazie ad una magia di Michael Bramos. Mitchell Watt (19 punti) e un ...

Playoff basket Serie A – Cremona fallisce il match point - Venezia vince Gara-4 e pareggia la serie : La formazione veneta si impone con il punteggio di 78-73 in Gara-4, impattando la serie sul 2-2 e rimandando tutto alla decisiva sfida di venerdì L’Umana Reyer Venezia non ha nessuna intenzione di arrendersi, la formazione veneta stende Cremona in Gara-4 delle semifinali Playoff di Basket serie A. Niente da fare per gli ospiti, costretti a cedere con il punteggio di 78-73 dopo una furiosa rimonta, fallita sul più bello a pochi minuti ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona sbanca Venezia al supplementare e si porta in vantaggio 2-1 nella serie : Successo pesantissimo quello conquistato questa sera da Cremona sul campo di Venezia nel terzo atto della semifinale scudetto della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Al termine di un incontro ruvido e molto combattuto, con le difese grandi protagoniste, la formazione allenata da Meo Sacchetti si è imposta con il punteggio di 75-77 dopo un tempo supplementare. L’equilibrio ha caratterizzato l’incontro sin dalle prime battute: gli ...

Playoff Serie A Basket – Cremona trionfa in Gara-3 dopo un tempo supplementare : Venezia ko : Cremona si porta in vantaggio nella Serie: Venezia ko in Gara-3 di semifinale Playoff dopo un tempo supplementare Che spettacolo la Gara-3 di semifinale Playoff di Serie A di Basket: se la Serie tra Sassari e Olimpia Milano è terminata dopo sole tre gare e ha visto la squadra sarda staccare il pass per la finalissima, la sfida tra Venezia e Cremona sembra essere più equilibrata. Gara-3 è terminata 73-75 per Cremona, dopo un tempo ...

Playoff basket - Sassari e Pozzecco sono invincibili : 22 successi consecutivi e finale scudetto. Il fallimento di Milano è totale : Gianmarco Pozzecco non aveva mai allenato in una partita di Playoff scudetto prima del 18 maggio. Simone Pianigiani non aveva mai perso una serie lungo la strada che porta allo scudetto, in Italia come in Israele. Si potrebbe iniziare da qui per spiegare il miracolo sportivo che la Dinamo Sassari allenata dalla Mosca Atomica sta compiendo ormai mesi e il fallimento dell’Olimpia Milano, pure quello iniziato da mesi o forse addirittura da ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia ospita Cremona in una gara-3 che può essere decisiva : Se da una parte c’è una Dinamo Sassari già in finale dopo il 3-0 all’Olimpia Milano, dall’altra parte tra Venezia e Cremona c’è ancora una Serie che è molto lontana dal vedere la propria fine. Si riparte dall’1-1 dopo le prime due sfide e da un equilibrio che sembra veramente difficile da spezzare. La gara-3 di questa sera può davvero essere lo spartiacque di quest semifinale, anche perchè sicuramente una delle due ...

Playoff basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...