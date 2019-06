Pisa | bambini percossi con delle mazze per imparare il Corano | arrestati due “maestri”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019)conperil. È quanto succedeva in una specie di doposcuoloa allestito in un appartamento del centro di Santa Croce sull’Arno, in provincia di, dove la polizia ha arrestato due “maestri” dicon l’accusa di maltrattamenti su minori. Indagato anche un terzo membro di un’associazione culturale islamica senegalese. La casa dove si teneva il doposcuola era frequentata da una sessantina di ragazzini con un’età compresa tra i 7 e i 17 anni. In nessun caso la polizia ha riscontrato indottrinamenti antioccidentali. Roma, coppia carbonizzata dentro un’auto a Torvaianica: identificate le vittime, ipotesi omicidio passionale Le due persone arrestate sono in carcere in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare. Secondo quanto ...

ilmessaggeroit : Bambini presi a bastonate per imparare il #corano, due arresti a #pisa - PisaNews : Una giostra di emozioni per i bambini della scuola De Santis di Pisa. ... - - palazzoblu : #weekend a Palazzo Blu! #Concerto: 'Cavalleria rusticana' 8 giugno Ore 21:00 Lezione di #astronomia: Visita la… -