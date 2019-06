Per Keanu Reeves i giochi non necessitano di legittimazione

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED rivela che Keanu Reeves ha registrato moltissimi dialoghi Per il suo Personaggio : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019 e l'annuncio della presenza di Keanu Reeves nell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED ha letteralmente fatto impazzire i fan, lo stesso attore non si aspettava un'accoglienza così calorosa da parte del pubblico.Come saprete, Keanu Reeves interpreterà il personaggio di Johnny Silverhand che, a quanto pare, ricoprirà un ruolo molto importante nella storia di Cyberpunk 2077.A ...

Cyberpunk 2077 : appare una petizione online Per far doppiare Keanu Reeves a Luca Ward - l'attore intanto stuzzica i fan con Splinter Cell : Forse la parte più seguita dai fan di Cyberpunk 2077 non è l'annuncio della data di uscita, ma il fatto che Keanu Reeves sia tra i protagonisti del gioco.Come ben sappiamo l'attore ha fatto il suo ingresso sul palco dell'E3 mandando in visibilio i fan. Tuttavia il suo annuncio ha influenzato anche i fan italiani che hanno chiesto a gran voce di far doppiare l'attore al doppiatore italiano Luca Ward.Sulla sua pagina Facebook Ward ha dichiarato: ...

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di una copia del gioco in favore di un aiuto Per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Keanu Revees non tocca mai le sue fan in foto : un dettaglio insolito Per i social : Keanu Reeves, 54 anni, sta facendo molto discutere sui social. L'affascinante attore libanese è stato immortalato dalla pagina Facebook "Unprofessional Madman" che ha pubblicato degli scatti che lo mostrano assieme a delle fan. Queste foto evidenziano un particolare molto curioso: lui non tocca mai le donne con cui posa. Si avvicina ma non poggia mai le mani sui fianchi o sulla vita. La reazione dei social a tale notizia è stata piuttosto ...

Cyberpunk 2077 : il Personaggio interpretato da Keanu Reeves sarà letteralmente nella nostra testa : Durante il trailer E3 di Cyberpunk 2077 abbiamo visto Keanu Reeves apparire come Johnny Silverhand, un personaggio iconico del gioco da tavolo Cyberpunk 2020, su cui si basa il titolo di CD Projekt Red. Ma qualcosa di insolito accade al minuto 3.45 del trailer: c'è un "problema visivo", e per qualche secondo l'immagine di Keanu sparisce. Potete vedere le linee elettriche proprio attraverso il personaggio, quindi non si tratta di un problema con ...

Keanu Reeves non tocca le donne : ecco Perché : Stanno facendo il giro del mondo gli scatti pubblicati dalla pagina Facebook “Unprofessional Madman” che immortalano l’attore libanese Keanu Reeves assieme ad alcune fan e evidenziano un dettaglio che ha fatto scalpore: lui infatti, nel mettersi in posa, non le tocca mai. Si accosta ma non poggia mai le mani sui loro fianchi o sulle spalle. La notizia è stata accolta con entusiasmo sui social, dove in tantissimi hanno esaltato ...

Keanu Reeves non tocca le donne che gli chiedono foto. I fan : "Troppo puro Per questo mondo" : “Keanu Reeves è un vero gentiluomo”. I suoi fan ne sono certi e a confermare l’educazione dell’attore, ci ha pensato una pagina Facebook. “Unprofessional Madman” ha postato alcuni scatti in cui il 54enne libanese appare in compagnia di donne: lui, nel mettersi in posa, non le tocca, non poggia le mani sui loro fianchi, per rispetto.“Keanu è un dono di Dio”, scrivono i fan nei commenti ...

Cosa c’è dopo la morte? Per Keanu Reeves solo il vuoto che lasciamo in chi ci ama : In una intervista tv Keanu Reeves ha rivelato che la morte non gli fa nessuna paura. Quale che sia, se e Cosa ci sarà dopo, sono tutte cose che lo lasciano indifferente. A spaventarlo è solo dover lasciare chi ama e ha bisogno di lui, come la sorella Kim, malata di leucemia. L'attore ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione alla ...

Keanu Reeves confessa di aver avuto una cotta Per Sandra Bullock! : Keanu Reeves impegnato al cinema con il nuovo film della saga dedicata a John Wick, ha rivelato di aver avuto una cotta per Sandra Bullock, collega dell’attore in La casa sul lago del tempo e Speed. Tuttavia pur essendoci attrazione reciproca, tra le due star di Hollywood non è mai nato l’amore. Ecco cosa hanno dichiarato ... Leggi tuttoKeanu Reeves confessa di aver avuto una cotta per Sandra Bullock!L'articolo Keanu Reeves confessa ...