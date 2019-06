Pentathlon | i convocati dell’Italia per le Finali di Coppa del Mondo Cinque azzurri alla

Pentathlon - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Szekefehervar - 9 azzurri in Ungheria : L’Italia sarà protagonista a Szekefehervar (Ungheria) dove dal 1° al 5 maggio andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon. Nove azzurri si cimenteranno nel’appuntamento magiaro che prevede qualifiche il 1-2 maggio, finali il 3-4 maggio e staffetta mista il 5 maggio. Di seguito gli azzurri chiamati in causa per l’appuntamento. convocati ITALIA Coppa DEL Mondo Pentathlon: Riccardo De Luca Pierpaolo ...