Pavia | botte alla moglie | assolto perché depresso per la separazione

(Di sabato 15 giugno 2019) Francesca Bernasconi Secondo il parere dello psichiatra, l'uomo al momento dei fatti non sarebbe stato in grado di intendere e di volere Non sempre i maltrattamenti rappresentano un reato. O almeno è quanto avrebbe affermato il giudice del tribunale di, decidendo per l'assoluzione di un marito che aveva picchiato la. Secondo quanto racconta il Giorno, infatti, i coniugi si stavano separando e proprio questa situazione avrebbe influito sul comportamento dell'uomo, che al momento dei fatti non sarebbe stato in sé,in preda a uno stato depressivo che l'avrebbe fatto agire quasi contro la sua volonà. Le motivazioni che hanno spinto il giudice a prendere questa decisione non sono ancora state rese note e verranno depositate più avanti, ma sembra che nel corso del processo abbia avuto molto peso il parere di un perito. Al marito erano stati contestati i reati ...

