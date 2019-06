“Passano” | il nuovo singolo di Mariandrea

allmusicnews

(Di sabato 15 giugno 2019), ildiE’ uscito il 20 Maggio 2019 ildella cantautrice romagnola, secondo estratto dall’album “L’angolo della mia mente”, presentato a Dicembre 2018 su etichetta SanLucaSound e prodotto da Renato Droghetti con la supervisione di Manuel Auteri. Il brano, scritto dal Maestro Gabriele Bertozzi e accompagnato dalvideoclip con la regia di Rodolfo Rod Mannara.mette ancora una volta in evidenza la sua voce potente e calda allo stesso tempo. Biografia: Maria Andrea Bacchini, in arte(nata a Bologna), da sempre ama la musica e il canto e fin da giovanissima prende lezioni di pianoforte e inizia un percorso di formazione vocale. Iniziano così, fin dalla giovane età i primi concorsi dove si fa subito notare. In questi primi anni lavora anche al suo inedito dal ...

