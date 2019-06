Papa Francesco comunista? Non riceve Matteo Salvini ma la delegazione Cgil guidata da

Clima - Papa Francesco : “I poveri soffrono maggior impatto della crisi ambientale” : “Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi Climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi Climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel discorso con i vertici delle Compagnie Petrolifere ...

Papa Francesco teme un complotto : "Chi parla alle mie spalle" - attacco al cuore del Vaticano : Si sente accerchiato, Papa Francesco. In Vaticano, in molti, non condividono le sue decisioni e le sue aperture. La vicenda è nota. E il fatto che senta il fiato sul collo, il Pontefice lo ha confermato con quanto detto ieri, giovedì 13 giugno, nel corso di un incontro con i nunzi. A questi ultimi h

“Vietato criticare alle spalle il Papa”. Francesco dà l’ultimatum ai nunzi : Roma. “È inconciliabile l’essere rappresentante pontificio con il criticare alle spalle il Papa, avere dei blog o addirittura unirsi a gruppi ostili a lui, alla curia e alla chiesa di Roma”. Francesco avrà fatto sobbalzare qualche nunzio, magari assente, consegnando ai rappresentanti pontifici conve

Papa Francesco annuncia : “I genitori si possono separare per il bene dei figli” : "A volte il matrimonio è valido, ma altre volte è meglio che i due si separino per il bene dei figli", ha spiegato Papa Francesco, non bisogna dire sempre "va avanti, non c'è problema". Mentre il vescovo di Rimini ha chiesto perdono agli uomini e alle donne separati che hanno sentito il rifiuto della Chiesa.Continua a leggere

Papa Francesco contro la politica : "Costruire i muri e sbarrare gli ingressi? Non sarà per sempre" : Papa Francesco torna a occuparsi di politica. Questa volta l'occasione ideale è la Giornata mondiale dei poveri, che, ancora una volta, sembra dedicare agli immigrati: "Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti

Francesco : non si critica Papa a spalle : 12.10 "Ci sono matrimoni nulli per mancanza di fede. In alcuni casi il matrimonio è valido,ma a volte è meglio che i due si separino per il bene dei figli". Lo ha detto il Papa ai Gesuiti, nel suo viaggio in Romania, come riportato da La Civiltà Cattolica."La Chiesa oggi è ferita da tensioni interne", ha aggiunto. Nel discorso consegnato ai nunzi apostolici, ossia gli "ambasciatori" della Santa Sede,evidenzia come sia "inconciliabile essere ...

Papa Francesco cita Fedez - lui replica e lo chiama “Francy” : Papa Francesco cita Fedez (e J-Ax), a suo insaputa, ma Federico Lucia non perde l'occasione per rispondergli e utilizzare un tono amichevole. L'inaspettata citazione si è verificata durante l'omelia della Messa di Pentecoste, nella quale il Pontefice si è soffermato sull'argomento social, utilizzando uno dei versi di Comunisti col Rolex: "Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali". Il verso ...

Papa Francesco cita Fedez nell’omelia - il rapper gli risponde così : Durante l’omelia per la messa di Pentecoste Papa Francesco ha citato a sua insaputa una canzone di Fedez e J-Ax. “Nell’era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più social ma meno sociali”, ha detto il Pontefice, ricalcando il brano Comunisti con il Rolex quando dice “perché in fondo il mio ideale è il socialismo reale / Quello sempre più social e sempre meno sociale”. Una coincidenza che fa riflettere sull’attualità del ...

Papa Francesco si occupa di temi che ormai non importano più a nessuno. E per questo dà fastidio : “Alcune parole che riempiono giornali e tv non vengono mai citate: populismo, migranti, disuguaglianza”. La cronaca asciutta e precisa di Stefano Feltri sull’incontro di Bilderberg, pubblicata su Il Fatto Quotidiano il 4 giugno, illumina le difficoltà di Papa Francesco nel suo ruolo di leader religioso, voce etica a livello geopolitico. Bilderberg non è l’unico forum internazionale in cui si incontrino annualmente uomini di potere, politico ed ...

Papa Francesco 'CITA' FEDEZ/ Il rapper : 'Francy - ho altro da insegnarti...' : PAPA FRANCESCO ha citato una frase praticamente identica ad un verso contenuto in 'Comunisti col Rolex' di FEDEZ. Il rapper ha preso la palla al balzo e...

Vaticano e Papa Francesco fanno solo affari - l'ipocrisia degli anti-Salvini : Strano il nostro Paese: si professa cattolico e poi attacca i gesti di fede di un vicepremier che stringe un rosario tra le mani e ogni giorno chiede aiuto a Padre Pio «perché ne ho bisogno per il lavoro che faccio». Matteo Salvini fa bene a fregarsene della Cei perché «la vita è una lotta dalla qua

Papa Francesco - la lezione di don Giuseppe Dorma : "Perché benedico il tabaccaio che ha ucciso il ladro" : Menomale che ci sono preti come don Beppe Dorma, menomale che il cristianesimo riesce a resistere nelle periferie tanto evocate da Bergoglio ma in realtà tanto dimenticate a vantaggio della Curia e dei suoi proclami. Proprio là, nei paesi di provincia, dove il parroco è ancora una delle figure più r

Papa Francesco - il durissimo attacco di Burke e tradizionalisti : islam e gay - accuse-terremoto in Vaticano : Ancora una volta, scende in campo il cardinale Raymond Leo Burke, esponente di spicco del "fronte tradizionalista" che in Vaticano si oppone, di fatto, al pontificato di Papa Francesco. Burke e il fronte tradizionalista hanno infatti diffuso un testo che mira a correggere quelli che bollano come err

Papa Francesco : “L’Europa chiude i porti ai migranti sulle navi ma li apre alle armi” : Le parole di Papa Francesco: "Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini".Continua a leggere