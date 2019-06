Palermo | uccide la moglie e ferisce il figlio a Carini | fermato

Palermo - entra nel negozio dove lavora la moglie e la uccide : arrestato : Ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ferito il figlio 14enne per poi barricarsi all’interno dell’esercizio commerciale. E’ successo a Carini, grosso centro a ovest di Palermo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta del negozio e i carabinieri hanno bloccato l’uomo asserragliato all’interno. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il figlio all’ospedale ...

Dramma a Palermo - uccide la moglie e ferisce il figlio - poi si barrica in negozio : arrestato : Ennesimo caso di femminicidio, questa volta a Carini, popoloso comune della città metropolitana di Palermo. Un 41enne del posto ha ucciso la moglie a coltellate in un negozio di calzature, poi si è barricato nello stesso esercizio commerciale che è stato circondato dai carabinieri. Sopo una irruzione è stato arrestato.Continua a leggere

Palermo - uccide moglie e ferisce figlio : 17.32 Ha ucciso la moglie, ferito il figlio e si è poi barricato in un negozio fino al blitz dei carabinieri. La tragedia è accaduta a Carini, nel Palermitano. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è entrato nel negozio dove lavorava la moglie e le ha sparato, ferendo anche il figlio di 14 anni. I carabinieri sono riusciti ad entrare e lo hanno arrestato. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale ma non è in gravi condizioni. E' stato ...

Palermo - agguato in stile Cosa nostra per uccidere il commercialista cugino del pentito : Un'esecuzione in perfetto stile mafioso. Antonio Di Liberto non doveva sopravvivere all'agguato scattato ieri mattina, poco dopo le 9, in via Umbria a Belmonte Mezzagno. Non era un avvertimento per il ...

Palermo - pensionato vuole uccidere il vicino di casa ma la pistola si inceppa e si ferisce : Erano volate parole grosse con il pensionato ma ieri si è passati ai fatti e ai colpi di pistola. È bastata una lite condominiale per 12 euro, che servivano a pagare le pulizie dell’androne, per convincere un pensionato ad usare la pistola. Solo il destino ha permesso che si evitasse la strage. L’arma si è […] L'articolo Palermo, pensionato vuole uccidere il vicino di casa ma la pistola si inceppa e si ferisce proviene da Diretta ...

A Palermo squilibrato entra in chiesa e tenta di uccidere parroco e sagrestano : Momenti di paura nella chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Un 56enne ubriaco ha fatto irruzione nella struttura brandendo un coltello e minacciando di uccidere il sagrestano e il parroco argentino Miguel Angel Pertini. Intorno alle 21,30 di ieri sera, l’uomo, ubriaco è entrato nella struttura brandendo l’arma da taglio. A evitare la tragedia sarebbe stato un fedele, accorso in aiuto dei 2 uomini, mettendo in fuga l’aggressore. Gli ...