Palermo - entra nel negozio dove lavora la moglie e la uccide : arrestato dai Carabinieri : Ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature, e ferito il figlio 14enne per poi barricarsi all’interno dell’esercizio commerciale. E’ successo a Carini, grosso centro a ovest di Palermo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta del negozio e i Carabinieri hanno bloccato l’uomo asserragliato all’interno. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il figlio all’ospedale ...

Palermo - visita della Uilpa Sicilia alla sede dell'Agenzia delle Entrate dopo il rogo : dopo l'incendio che, lo scorso 7 giugno, ha coinvolto la sede di Termini Imerese, in provincia di Palermo, dell'Agenzia delle Entrate, la delegazione della Uilpa Sicilia formata dal segretario generale Alfonso Farruggia e dal coordinatore regionale Uilpa Entrate, Raffaele Del Giudice, sollecitano il ripristino celere delle condizioni di sicurezza per i lavoratori della sede. Gli esponenti sindacali ha visitato i locali devastati dalle fiamme. La ...

Palermo - la prof sospesa torna in classe dopo 15 giorni : “Bella giornata - felice di rientrare”. L’avvocato annuncia ricorso : torna a scuola Rosa Maria dell’Aira, la professoressa sospesa dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo per una presentazione dei suoi alunni in cui venivano accostate le leggi razziali e il decreto sicurezza. L’insegnante si è presentata questa mattina all’ Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo. Sono infatti passati i 15 giorni di sospensione disposti dal provveditore. Il figlio e avvocato ...

Palermo - torna a scuola la prof sospesa : “Oggi è una bellissima giornata. Felice di rientrare” : «Oggi è una bellissima giornata, sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni». Lo ha detto Rosa Maria Dell’Aria la docente dell’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale - per non aver vigilato su una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le leggi razziali d...

Palermo - nuovi imprenditori pronti a entrare nel club : Palermo nuova cordata imprenditori – In attesa di capire in che categoria militerà il prossimo anno, il Palermo Calcio ha ricevuto la disponibilità da parte di una cordata di imprenditori e professionisti locali per l’acquisizione, in modi e termini da definire, di un pacchetto di quote societarie per un controvalore pari a 3 milioni di […] L'articolo Palermo, nuovi imprenditori pronti a entrare nel club è stato realizzato da Calcio ...

Palermo. “Quel bidello ha violentato mia figlia” - padre entra a scuola e lo picchia : I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio presso la scuola Domenico Scinà. Un'aggressione violenta, racconta una madre: “Il bidello non riusciva più ad alzarsi”. "Stiamo valutando quanto successo" dice la preside.

Volatile finisce nel motore dell’aereo - volo Ryanair rientra a Palermo : Un aereo Ryanair, decollato da Palermo alle 06:25 e diretto a Roma, è rientrato nello scalo siciliano perché un Volatile è finito nel motore: il comandante si è messo in contatto con la torre di controllo per chiedere l’autorizzazione all’atterraggio, che gli è stata concessa. I passeggeri sono stati dirottati su un altro volo, diretto a Roma, partito alle 10. Il gestore dello scalo palermitano ha precisato che si è trattato di un ...