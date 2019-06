Notte di festa a Trapani | tifosi e calciatori scatenati per la promozione in Serie B ...

Pisa - una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - Notte magica [FOTO e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

Ballottaggi - la Notte dei sindaci : Avellino a Festa - il Pd sbanca Nola : Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il Ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: tre in provincia di Avellino, quattro in...

Ballottaggi - la Notte dei sindaci : Avellino a Festa - flop della Lega : Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il Ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: tre in provincia di Avellino, quattro in...

Ballottaggi - la Notte dei sindaci : spoglio live - vincono Festa e Bene : Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per il Ballottaggio delle elezioni comunali, che in Campania ha visto coinvolte 17 amministrazioni municipali: 3 in provincia di Avellino, 4 in...

Sabato tornano la Festa e Notte dei Musei : Il Ministero per i beni e le attività culturali, Sabato 18 maggio, aderisce alla quarta edizione della Festa dei Musei, con biglietto d'ingresso

Coppa Italia. Grande Notte all’Olimpico e festa per le strade della Capitale : La Lazio vince in casa la Coppa Italia battendo 2-0 l’Atalanta in finale. Milinkovic-gol, poi Correa ed è settimo trofeo

"Nessun dorma" - festa e cultura sotto le stelle per la "Notte bianca" di Modena : Anche in via Canalino, dove c'è uno stand di Unione italiana ciechi, la serata è per la famiglia con spettacoli di magia, palloncini. mangiafuoco, musica latina, tango. In via Farini "festa di buon ...