ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Il“è stato un fallimento spettacolare” e “deve essere dichiarato morto e sepolto“, visto che “la crescita economica è inferiore che nel quarto di secolo dopo la Seconda Guerra Mondiale e per la maggior parte è andata a vantaggio di chi è in cima alla scala dei redditi“. Per sostituirlo ci sono tre strade politiche: il nazionalismo di estrema destra, il riformismo di centro sinistra e la sinistra. Solo quest’ultima propone una vera alternativa: un “” in cui lo Stato investe dove il mercato non arriva, governa il mercato per impedire che singoli individui possano “arricchirsi sfruttando gli altri ed estraendo ricchezza dalla rendita piuttosto che cercare di crearla” e fa tutto il possibile per “recidere il collegamento tra potere economico e influenza politica“. ...

Noovyis : Un nuovo post (Neoliberismo, Stiglitz: “Per superarlo serve capitalismo progressista che tagli i legami tra potere… - beta_cri : RT @PatriaeCostituz: Per il Nobel Stiglitz dobbiamo decidere quale sistema economico sostituire a un neoliberismo fallimentare. È urgente '… - alessan63456465 : RT @PatriaeCostituz: Per il Nobel Stiglitz dobbiamo decidere quale sistema economico sostituire a un neoliberismo fallimentare. È urgente '… -