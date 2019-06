“Nel mio monolocale” | il nuovo singolo della band Netri e i Laredo

allmusicnews

(Di sabato 15 giugno 2019)mio, ile iDopo l’uscita di “Amore tattile”, iltoscanae i, che lancia il loro album “Sogni di periferia” posizionandosi subito nelle classifiche vendita (album) di iTunes, e nelle classifiche radio airplay (per la categoria indipendenti), arriva il secondomio, con il relativo videoclip. La nota originale del lavorotoscana è data dalla concezione dell’album come una sorta di “poema narrativo in musica” che ha come filo conduttore l’appartenenza alla periferia, cuore pulsante dello spazio urbano, dove si intrecciano i sogni di rivalsa sociale, le delusioni, le illusioni, le frustrazioni, ma anche i piccoli successi di chi, in quella realtà, vive tutti i giorni, con l’ambizione spesso di emanciparsi. Nei video dei singoli già ...

