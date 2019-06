NCIS 16 e Elementary 6 ultimi episodi domenica 16 giugno

dituttounpop

(Di sabato 15 giugno 2019)ultimo appuntamento16Una si ferma per la tradizionale pausa “estiva” e l’altra chiude la sesta stagione: ultimo appuntamento con16 ed6 su Rai 2.si ferma con l’o 12 in prima tv e probabilmente tornerà in autunno con i restanti anche se in una serata diversa rispetto allache da settembre dovrebbe ospitare Fabio Fazio cacciato da Rai 1 per ragioni extra-televisive ed esiliato su Rai 2. La settima e ultima stagione dista andando in onda su CBS negli USA quindi arriverà su Rai 2 prossimamente. La sesta stagione diè anche su FoxCrime il lunedì sera.16×12 anticipazioniL’ultimo legame è il titolo dell’o 12 di, la squadra indaga su un trafficante di stupefacenti che vuole morto un tenente della Marina. Quando arrestano il killer mandato per ...

Paoblog : @TvTalk_Rai @eziobosso Ieri ho registrato #ncis + #elementary ed ho pescato dall'archivio #cherif. Avrei voluto reg… - TvTalk_Rai : Gli ascolti tv di domenica 9 giugno #PortogalloOlanda 14,2% #NCIS 6,5% ed #Elementary 5,5% #ChestoriaèlaMusica… - BlogSocialTv1 : Rai2 ieri in prime time #Ncis segna 1.377.000 spettatori 6.6% share mentre #Elementary 1.117.000 al 5.6% share… -