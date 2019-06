Napoli | professore arrestato per abusi sessuali si uccide con un colpo di pistola al

Napoli - suicida professore ai domiciliari per chat erotica con due studentesse : Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola il docente di matematica di un noto liceo classico di Napoli arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver abusato due studentesse all’epoca dei fatti quindicenni. L’uomo, 53 anni, era ai domiciliari nella sua residenza in un comune dell’hinterland partenopeo. Sul posto è giunto il pm di turno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe tolto la vita poco dopo le 14 con un ...

Napoli - professore di liceo arrestato per abusi su due studentesse di 16 anni : Scandalo in un noto liceo di Napoli, del quale gli inquirenti della Procura della Repubblica del capoluogo campano non hanno voluto diffondere il nome, per tutelarne gli studenti. Mercoledì mattina un ex insegnante della scuola è stato arrestato dai carabinieri con una grave accusa: aver consumato rapporti carnali con due ragazze, che all’epoca dei fatti avrebbero avuto solamente 16 anni o poco meno. Anche se gli atti sessuali con le due giovani ...