Musica in TV | grande successo di pubblico e ascolti per l’evento di solidarietà “Ballata

(Di sabato 15 giugno 2019) Ieri sera è andata in onda su RaiUno una emozionante serata die non dedicata alla città di Genova dieci esatti mesi dopo la caduta del Ponte Morandi: una serata dal titolo Ballata per Genova. Serata che si è rivelata un grandissimodi(Piazzale Kennedy gremito di gente),è stato guardato da 3,1 milioni di persone con il 18,5% di share) e, cosa più importante, raccolta fondi. Ma analizziamo nel dettaglio cosa è accaduto durante la serata. Aprono Luca e Paolo con la recitazione della Litania del poeta Giorgio Caproni per omaggiare la città di Genova di cui sono fieri appartenenti, con a seguire Cristiano De André in una sua rivisitazione del classico del padre Faber (di cui sono ancora in atto le celebrazioni per il ventennale della sua morte) in dialetto genovese Creuza de ma, conclusasi con un applauso dedicato alle vittime della caduta del ...

