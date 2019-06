MotoGp | Valentino Rossi punge Marquez | parole taglienti all’indirizzo dello spagnolo

MotoGp - Dovizioso sorpreso dalle Yamaha e da Valentino Rossi : “ultimamente non stava succedendo che…” : Il pilota della Ducati si è detto sorpreso della competitività delle Yamaha nelle qualifiche del Gp di Barcellona, esprimendo il proprio punto di vista anche su Valentino Rossi Non proprio qualifiche da ricordare oggi a Barcellona per la Ducati, Andrea Dovizioso ha centrato il sesto tempo in Q2 e si è aggiudicato la seconda fila, precedendo di soli 67 millesimi il compagno di squadra Danilo Petrucci. Alessandro La Rocca ...

MotoGp - sguardo furtivo e occhiata veloce : lo strano gesto di Valentino Rossi nei confronti di Marquez [VIDEO] : Subito dopo la bandiera a scacchi, Valentino Rossi ha sbirciato il cupolino della moto di Marc Marquez per carpirne qualche segreto Una sbirciatina per scoprire il segreto della partenza di Marc Marquez, un’occhiata veloce per analizzare al volo il metodo utilizzato dallo spagnolo allo spegnimento dei semafori. Valentino Rossi non vuole lasciare nulla al caso e, dopo la fine delle qualifiche del Gp di Barcellona, si è affiancato al ...

MotoGp in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 5° - Dovizioso 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Maverick Vinales. Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l’iberico della Yamaha ha dimostrato di avere un ottimo passo. Seconda fila tutta italiana. La apre Franco Morbidelli, ...

MotoGp – Quartararo va velocissimo - sue le FP4 : Valentino Rossi resta dietro - Marquez recupera terreno [TEMPI] : Fabio Quartararo continua a stupire nel Gp di Catalunya: il rookie francese bissa il primo posto delle Fp2 e si prende anche il miglior crono delle FP4. Scala posizioni Marquez, Valentino Rossi Finito il tempo per provare, da adesso si fa sul serio. Si è concluso l’ultimo turno di prove libere del Gp di Catalunya, ultimo step prima delle qualifiche, nel quale i piloti hanno studiato le ultime modifiche al set up e le giuste gomme da ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Alex Rins in vetta - bene Valentino Rossi 4° e Dovizioso 6°. Marquez chiude in nona posizione : Un grande spettacolo quello delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló, una sfida sui centesimi è andata in scena ed è stato l’iberico Alex Rins (Suzuki) a realizzare il miglior tempo di 1’39″547. La moto nipponica, sul piano della ciclistica, si conferma di grandissima qualità, consentendo allo spagnolo di issarsi in vetta all’ordine dei tempi grazie al ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi vogliono stupire nelle qualifiche. Marquez getterà la maschera : Il weekend del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, entra nel vivo. Dopo le prove libere del venerdì, importanti per andare a definire gli assetti sulle moto in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani, piloti e team dovranno concentrarsi per massimizzare la prestazione della propria moto, cercando di esprimere il potenziale al 100%. Una giornata attesa nella quale sia Andrea Dovizioso e sia Valentino Rossi ...

LIVE MotoGp - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Valentino Rossi e Dovizioso inseguono la Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Catalogna 2019 (15 giugno) – La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló apprestiamoci a vivere una giornata particolarmente interessante, in un turno fondamentale per ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Buon feeling con la moto - abbiamo lavorato bene : siamo nei dieci” : Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto al termine delle prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore, reduce dal drammatico fine settimana del Mugello, ha incominciato al meglio la propria avventura a Barcellona: nono posto nella prima sessione e settimo nella seconda, ampiamente in top in ottica accesso diretto al Q2 nelle qualifiche. Il nove volte Campione del Mondo ha tracciato un bilancio ai microfoni di Sky ...

MotoGp - Valentino Rossi e quella frecciata ai motoristi : il Dottore usa l’ironia per lanciare messaggi : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere, esprimendo il proprio punto di vista sul comportamento della M1 Giornata interlocutoria per Valentino Rossi a Barcellona, il Dottore ha chiuso nella top ten entrambe le sessioni di libere con delle sensazioni però altalenanti. Alessandro La Rocca /LaPresse Interrogato al termine delle FP2, il pesarese ha ammesso: “abbiamo cambiato un po’ il ...

VIDEO GP Catalogna MotoGp 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dovizioso in spolvero - Valentino Rossi in crescita - Marquz si nasconde : Oggi si sono disputate le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. A Barcellona i centauri hanno avuto a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per mettere a punto la propria moto in vista di qualifiche e gara. Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nella FP1 e poi si è nascosto nel secondo turno dove nel finale è emerso Fabio Quartararo capace di strappare la ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : analisi prove libere. Ducati e Dovizioso convincenti - Valentino Rossi in ripresa : La prima giornata di prove libere in Catalogna è andata in archivio. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior tempo. Al di là di questo, la GP19 va forte e il ...