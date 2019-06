MotoGP | Risultato FP3 GP Catalogna 2019 | Alex Rins in vetta | bene Valentino Rossi 4° e

MotoGP - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Quartararo vola con la Yamaha - Dovizioso 2° e Valentino Rossi 7°. Marquez si nasconde? : E’ il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 e della classifica combinata dei tempi di questa prima giornata del GP della Catalogna (Spagna), sede del settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato catalano il transalpino della Yamaha Petronas SRT, nella simulazione del time-attack, si è issato in vetta alla graduatoria nell’ultimo tentativo utile, siglando il crono di 1’40″079. Un riscontro ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Marc Marquez subito davanti a tutti - quarto Dovizioso - nono Rossi con una Yamaha in forma : Se il buongiorno si vede dal mattino Marc Marquez (Honda) è pronto a fare la voce grossa nel Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha impressionato nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito alle porte di Barcellona, precedendo Yamaha e Ducati con distacchi, va detto, non amplissimi. Al Montmelò, dove hanno regnato nuvole grigie e temperature accettabili attorno ai 25°, si è potuto apprezzare un notevole ...

MotoGP - Risultato GP Italia 2019 : vittoria epica di Danilo Petrucci davanti a Marquez e Dovizioso! Rossi out e in crisi nera : Alla faccia degli antibiotici e della condizione fisica non eccezionale! Danilo Petrucci vince un Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai emozionante e spezza il suo tabù, centrando il primo successo della carriera nella classe regina proprio nella gara di casa. Nonostante da qualche giorno fosse debilitato il pilota ex Pramac ha dato una dimostrazione di solidità incredibile e ha vinto con pieno merito una corsa nella quale ha ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Ordine D’ARRIVO GP Italia 2019 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 9 D. PETRUCCI 27:56.688 2 93 M. MARQUEZ +0.218 3 4 A. DOVIZIOSO +0.458 4 42 A. RINS +0.668 5 30 T. NAKAGAMI +3.938 6 35 C. CRUTCHLOW +4.462 7 20 F. QUARTARARO +4.845 8 12 M. VIÑALES +4.983 9 51 M. PIRRO +8.026 10 44 P. ESPARGARO +8.919 Clicca qui per ...

MotoGP - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Danilo Petrucci domina e piazza il record - Dovizioso e Rossi costretti alla Q1 : La Ducati impressiona al Mugello! Danilo Petrucci centra il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e va addirittura a ritoccare di 2 decimi il record della pista toscana che apparteneva a Valentino Rossi. Brutte notizie, invece, per il “Dottore” che, ancora una volta, sarà costretto a passare dalla Q1, stesso destino di un Andrea Dovizioso ancora in difficoltà con ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Francesco Bagnaia piazza la zampata - Marquez non forza - Dovizioso 11° - Rossi solo 18° : La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco. Ad ogni modo ottimo venerdì ...

MotoGP - Risultato e Classifica FP1 GP Italia 2019 : miglior tempo di Marc Marquez - indietro Dovizioso e Rossi : Il week-end del GP d’Italia di MotoGP si apre nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1, chiudendo in 1:47.558 il suo giro sul circuito del Mugello. Alle spalle del campione del mondo troviamo Danilo Petrucci, con un distacco di 0.193, e Michele Pirro a 0.246. Più lontani invece Andrea Dovizioso Valentino Rossi, rispettivamente decimo a 0.656 e dodicesimo a 0.798. Di ...

MotoGP - Risultato GP Francia 2019 : Marc Marquez inesorabile anche a Le Mans - sul podio Dovizioso e Petrucci - Rossi 5° : Non ce n’è, vince sempre lui! Marc Marquez (Honda) non lascia scampo agli avversari e conquista in assoluta scioltezza anche il Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP, centrando il successo numero 73 della sua carriera ed il terzo a Le Mans da quando corre nella classe regina. Il campione del mondo in carica fa il bello e cattivo tempo, dimostrandosi per l’ennesima volta di un altro pianeta, con una moto impeccabile e uno stile di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato e classifica gara GP Francia 2019 : Marc Marquez trionfa davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : Marc Marquez trionfa nel GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo si porta a casa il terzo successo stagionale, dopo quelli in Argentina e in Spagna e rafforza la propria leadership in vetta al campionato. Alle sue spalle il confronto tra Ducati lo vince Andrea Dovizioso, davanti a Danilo Petrucci ed a Jack Miller. quinto un ottimo Valentino Rossi, che più di così proprio non poteva fare. ...