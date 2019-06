MotoGp – Quartararo sorride | Marquez scruta le Ducati e Viñales non si esalta | le parole

MotoGp – Quartararo guadagna la pole - seconda fila tutta italiana al Montmelò : la griglia del GP di Barcellona : Quartararo conquista la pole position del Gp di Catalogna: seconda fila tutta italiana al Montmelò, la griglia di partenza del settimo round del MotoGP 2019 Fabio (el diablo) Quartararo conquista la pole sul circuito del Montmelò in Catalogna, imponendo il suo tempo con uno stratosferico quarto settore, le condizioni dell’asfalto e le temperature non consentono alle Ducati di dare il meglio sul giro secco. Le Yamaha convincono, con ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Penso che sia solo una questione di abituarsi al dolore” : Il miglior tempo della prima giornata delle prove libere della MotoGP nel GP di Catalogna è di Fabio Quartararo, centauro della Yamaha Petronas. Il francese tra l’altro ha da poco subito un intervento al braccio, dunque oggi non ci si attendeva una prestazione di questo livello dal transalpino. Queste le sue impressioni rilasciate a motorsport.com: “Non sapevamo come avrebbe reagito il mio braccio dopo l’intervento, ma sono ...

Sorpresa Quartararo nelle libere MotoGp in Catalunya : Giovedì ha ricevuto l'ok dalla commissione medica presente al circuito di Montmelò, e venerdì, Fabio Quartararo ha piazzato la zampata

MotoGp – Fabio Quartararo sarà presente al Gp di Barcellona : il pilota Yamaha Petronas ha ricevuto l’ok dai medici : Fabio Quartararo, pilota Yamaha Petronas, ha superato i controlli medici post operatori ricevendo l’ok per prendere parte al Gp di Barcellona Nei giorni scorsi, Fabio Quartararo è stato costretto ad operarsi per risolvere una sindrome compartimentale al braccio. Operazione riuscita perfettamente, ma che ne ha messo in dubbio la presenza al Gp di Barcellona. Il rookie in sella alla Yamaha Petronas, una volta svolti gli ultimi ...

MotoGp - Fabio Quartararo costretto ad operarsi : a rischio la sua presenza al prossimo Gp di Barcellona : Il pilota del team Petronas è stato operato a Barcellona dal Dr Mir per una sindrome compartimentale al braccio destro Fabio Quartararo rischia di saltare il Gran Premio di Barcellona, il pilota francese infatti si è operato per risolvere una sindrome compartimentale al braccio destro che si trascinava ormai da un po’ di tempo. AFP/LaPresse Intervento svolto dal Dr Mir e perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero sono al momento ...

MotoGp – Marquez furbo e stratega - Quartararo sorride - Petrucci in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Marc Marquez si prende la pole al Mugello con grande furbizia, Quartararo sorprende al secondo posto, Petrucci in fiducia chiude in terza posizione: le parole dei piloti dopo le qualifiche Anche sul circuito del Mugello è Marc Marquez a dettare legge. Come se non bastassero le indiscutibili qualità tecniche, il pilota della Honda fa valere anche la sua straordinaria furbizia sfruttando la scia di Dovizioso per prendersi la pole position ...