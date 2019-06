motorinolimits

(Di sabato 15 giugno 2019) Dopo Francia e Italia, latorna in Spagna per il GP di, settimo round del Mondiale 2019, in programma dal 14 al 16 giugno al Circuit de Barcelona–. ​Delle quattro gare iberiche, questa è la vera gara di casa per Maverick Viñales, Marc Marquez e Alex Rins, cresciuti a pochi km dal tracciato. … L'articolo: l’impegnoalMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al Catalunya - MotoriNoLimits : MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al Catalunya - Speedliveit : Brembo svela il GP Catalogna 2019 della MotoGP – Ai raggi X l’impegno dei sistemi frenanti della classe regina sul… -