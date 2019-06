MotoGp | Dovizioso sorpreso dalle Yamaha e da Valentino Rossi | “ultimamente non stava

Griglia di partenza MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 5° - Dovizioso 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Maverick Vinales. Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l’iberico della Yamaha ha dimostrato di avere un ottimo passo. Seconda fila tutta italiana. La apre Franco Morbidelli, ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Alex Rins in vetta - bene Valentino Rossi 4° e Dovizioso 6°. Marquez chiude in nona posizione : Un grande spettacolo quello delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló, una sfida sui centesimi è andata in scena ed è stato l’iberico Alex Rins (Suzuki) a realizzare il miglior tempo di 1’39″547. La moto nipponica, sul piano della ciclistica, si conferma di grandissima qualità, consentendo allo spagnolo di issarsi in vetta all’ordine dei tempi grazie al ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi vogliono stupire nelle qualifiche. Marquez getterà la maschera : Il weekend del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, entra nel vivo. Dopo le prove libere del venerdì, importanti per andare a definire gli assetti sulle moto in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani, piloti e team dovranno concentrarsi per massimizzare la prestazione della propria moto, cercando di esprimere il potenziale al 100%. Una giornata attesa nella quale sia Andrea Dovizioso e sia Valentino Rossi ...

LIVE MotoGp - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Valentino Rossi e Dovizioso inseguono la Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Catalogna 2019 (15 giugno) – La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló apprestiamoci a vivere una giornata particolarmente interessante, in un turno fondamentale per ...

MotoGp : Quartararo e Dovizioso nel venerdì al Catalunya : Il venerdì della MotoGP al Catalunya va a Fabio Quartararo che, nonostante la recente operazione al braccio, è velocissimo nelle FP2 e con il tempo di 1:40.079s strappa il primato della combinata a Marc Marquez (Repsol Honda). Il pilota HRC inizia il GP di casa come dominatore segnando il passo nelle FP1 con i piloti […] L'articolo MotoGP: Quartararo e Dovizioso nel venerdì al Catalunya sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGp – Dovizioso senza peli sulla lingua - dall’alleanza con Petrucci all’abolizione dei test privati : “regolamento cambiato per limitarci” : Andrea Dovizioso non ha paura di dire ciò che pensa con sincerità: le parole del forlivese al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Catalunya 2019: i piloti della MotoGp sono scesi in pista a Barcellona per iniziare il lavoro in sella alle loro moto in vista della gara di domenica pomeriggio. Nel pomeriggio, sul circuito del Montmelò, è ...

VIDEO GP Catalogna MotoGp 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dovizioso in spolvero - Valentino Rossi in crescita - Marquz si nasconde : Oggi si sono disputate le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. A Barcellona i centauri hanno avuto a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling col tracciato e per mettere a punto la propria moto in vista di qualifiche e gara. Marc Marquez ha timbrato il miglior tempo nella FP1 e poi si è nascosto nel secondo turno dove nel finale è emerso Fabio Quartararo capace di strappare la ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : analisi prove libere. Ducati e Dovizioso convincenti - Valentino Rossi in ripresa : La prima giornata di prove libere in Catalogna è andata in archivio. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior tempo. Al di là di questo, la GP19 va forte e il ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Quartararo vola con la Yamaha - Dovizioso 2° e Valentino Rossi 7°. Marquez si nasconde? : E’ il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 e della classifica combinata dei tempi di questa prima giornata del GP della Catalogna (Spagna), sede del settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato catalano il transalpino della Yamaha Petronas SRT, nella simulazione del time-attack, si è issato in vetta alla graduatoria nell’ultimo tentativo utile, siglando il crono di 1’40″079. Un riscontro ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo precede Dovizioso - Valentino Rossi settimo - Marquez 17° : Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Barcellona. Il centauro francese del Team Petronas Yamaha ha stampato un notevole 1:40.079 proprio sulla bandiera a scacchi ed è riuscito a precedere Andrea Dovizioso di 281 millesimi. Ottima prova dell’alfiere della Ducati che si conferma a suo agio al Montmelò e dimostra di avere tutte le carte in regola ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Marc Marquez subito davanti a tutti - quarto Dovizioso - nono Rossi con una Yamaha in forma : Se il buongiorno si vede dal mattino Marc Marquez (Honda) è pronto a fare la voce grossa nel Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha impressionato nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito alle porte di Barcellona, precedendo Yamaha e Ducati con distacchi, va detto, non amplissimi. Al Montmelò, dove hanno regnato nuvole grigie e temperature accettabili attorno ai 25°, si è potuto apprezzare un notevole ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP1. Marquez comanda davanti a Quartararo ed a Vinales. Dovizioso 4° e Valentino Rossi 9° : Andato in archivio il primo turno di prove libere del GP di Catalogna 2019, settima prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (1’40″692) a precedere di 111 millesimi il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e di 180 l’altra Yamaha (ufficiale) dell’iberico Maverick Vinales. Buon quarto crono di Andrea Dovizioso in sella alla Ducati a 0″338, mentre ...

MotoGp – Petrucci e Dovizioso alleati? L’ammissione di Danilo : “ecco come andranno le cose” : il Petrux è sempre più motivato dopo il primo posto del Mugello: le parole del Ternano della Ducati durante la Conferenza stampa del Gp di Catalunya Il Circus riparte… Petrucci, a meno di due settimane dalla sua prima emozionante vittoria nel Gran Premio d’Italia al Mugello, in sella alla sua Ducati ufficiale del team Mission Winnow, attende con impazienza il l’inizio del settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 che si ...