MotoGP | Analisi Qualifiche GP Catalogna 2019 | Yamaha mai così bene | la Honda è solo

(Di sabato 15 giugno 2019) Ledel Gran Premio didellaci hanno proposto grandissimo equilibrio, come raramente si è visto nel corso di questa stagione. Tutti i top team, infatti, hanno dimostrato di essere competitivi sulla pista del Montmelò e, ognuno, ha le proprie carte da giocarsi. La gara, probabilmente, sarà un’altra storia, ma per il momento si possono trarre diverseinteressanti. In primo luogo non si può che notare come laabbia concluso il miglior sabato del proprio Mondialee, probabilmente, degli ultimi anni, con quattro moto nelle prime cinque posizioni. Fabio Quartararo (team Petronas), infatti, ha piazzato la pole position sul tracciato spagnolo ma anche i suoi colleghi di marca non si sono certo nascosti. Maverick Vinales, con laufficiale, ha chiuso al terzo posto a circa due decimi, mentre in seconda fila scatteranno Franco ...

