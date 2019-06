Moto3 | Risultato GP Catalogna 2019 | Canet comanda le FP3 ma Antonelli è vicinissimo

Moto3 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Lorenzo Dalla Porta il più veloce - Fenati 5° e Antonelli 6° - in difficoltà Canet ed Arbolino : E’ Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) ad ottenere il miglior tempo delle prove libere 2 e della classifica combinata del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato del Montmeló il nostro Portacolori (secondo nella classifica generale iridata) ha stampato l’ottimo crono di 1’49″213, mettendo insieme un ottimo giro e manifestando un buon feeling con la pista iberica. Alle spalle ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Alonso Lopez è il più veloce - gli italiani faticano : Lo spagnolo Alonso Lopez (Honda Estrella Galicia) inizia con il piede giusto la gara di casa (anche se in realtà è nato Madrid) e chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019 della Moto3. Su un Montmelò dominato da nuvole grigie e temperature non torride attorno ai 24°, i piloti se la sono presa abbastanza comoda, andando a segnare tempi interessanti solamente negli ultimi istanti del turno dopo diverse ...

Moto3 - Risultato GP Italia 2019 : splendida doppietta italiana al Mugello! Tony Arbolino beffa Dalla Porta - quarto Antonelli : Un weekend perfetto per Tony Arbolino e una splendida doppietta Italiana nel giorno della Festa della Repubblica! Dopo la pole position a suon di record di ieri, infatti, il Portacolori del team Honda Snipers, fa suo proprio in extremis il Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3 al termine di una gara che, come sempre in questa categoria, si è rivelata vibrante e ricca di colpi di scena. Il pilota milanese centra il primo successo della sua ...

Moto3 - Risultato warm-up GP Italia 2019 : Gabriel Rodrigo davanti a tutti - Arbolino 3° e Fenati 4° in evidenza : E’ stato l’argentino Gabriel Rodrigo il più veloce del warm-up del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello il centauro sudamericano, alfiere del Team Honda Gresini, ha fatto vedere una grande velocità, girando spesso da solo e candidandosi ad un ruolo di primo piano in vista della corsa domenicale. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo della KTM Raul Fernandez, sensibilmente distanziato di ...

Moto3 - Risultato warm-up GP Italia 2019 : Gabriel Rodrigo davanti a tutti - Arbolino 3° e Fenati 4° in evidenza : E’ stato l’argentino Gabriel Rodrigo il più veloce del warm-up del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato del Mugello il centauro sudamericano, alfiere del Team Honda Gresini, ha fatto vedere una grande velocità, girando spesso da solo e candidandosi ad un ruolo di primo piano in vista della corsa domenicale. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo della KTM Raul Fernandez, sensibilmente distanziato di ...

Moto3 - risultato FP3 GP Italia 2019 : Tony Arbolino regola Lopez e Foggia all’ultimo tentativo - qualificati gli italiani di punta : Tony Arbolino si aggiudica la terza sessione di libere e chiude in prima posizione anche nella classifica combinata delle prove del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Mondiale Moto3. Il giovane pilota lombardo del Team VNE Snipers si è reso protagonista di un turno molto solido ed è riuscito a stampare il miglior tempo in 1’56″637 proprio all’ultimo tentativo di time-attack sulla bandiera a scacchi, ...

Moto3 - risultato FP2 GP Italia 2019 : Suzuki è il migliore nel time-attack davanti alla wild card Zannoni e ad Arbolino : Grande spettacolo e primi duelli rusticani al Mugello per la seconda sessione di prove libere della Moto3 nel Gran Premio d’Italia 2019, sesto round stagionale del Motomondiale. Il nipponico Tatsuki Suzuki ha portato il Team SIC58 Squadra Corse davanti a tutti nella classifica del turno con un ultimo time-attack molto efficace in cui ha stampato un notevole 1’57″467 nonostante il disturbo delle Honda del Team Estrella Galicia ...

Moto3 - risultato FP1 GP Italia 2019 : Niccolò Antonelli al comando davanti a Rodrigo e McPhee - bene anche Dalla Porta e Canet : Comincia nel migliore dei modi il weekend del Mugello per Niccolò Antonelli, il quale ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Il nativo di Cattolica ha sfruttato nel migliore dei modi il gioco delle scie sul lunghissimo rettilineo principale della pista toscana ed ha firmato un notevole 1’58″188 alla guida della ...

Moto3 - Risultato GP Francia 2019 : John McPhee vince di un soffio su Dalla Porta - terzo Canet - out Antonelli : Dopo la pole position arriva anche la vittoria per il britannico John McPhee (Honda Petronas) nel Gran Premio di Francia 2019 di Moto3. Il pilota con il numero 17 sul cupolino centra a Le Mans il suo secondo successo in carriera alla gara numero 122, dopo un bellissimo finale nel quale ha avuto la meglio di ben 11 compagni di fuga. Alle sue spalle, ad appena 106 millesimi, il nostro Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) l’ultimo a mollare la ...

Moto3 - Risultato Warm-up GP Francia 2019 : John McPhee è il più veloce su Suzuki e Antonelli : In una grigia mattinata di Le Mans, si è disputato il Warm-up della Moto3 del Gran Premio di Francia 2019. Sul tracciato della Sarthe, per il momento, non piove per cui i piloti hanno provato le loro moto in vista della gara delle ore 11.00 in configurazione da asciutto, confidando che il meteo non vada peggiorando. Davanti a tutti, nei 20 minuti di turno di questa mattina, troviamo il poleman di ieri, il britannico John McPhee (Honda Petronas) ...

Moto3 - risultato FP3 GP Francia 2019 : Tatsuki Suzuki è il migliore sul bagnato davanti a un ottimo Migno e a Masià : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto3 si è chiusa con Tatsuki Suzuki davanti a tutti in condizioni di pista bagnata. Il nipponico del Team SIC58 Squadra Corse è stato fenomenale nell’ultimo run del turno, in cui ha progressivamente migliorato nonostante l’intensificarsi della pioggia stampando un notevole 1’53″429 a testimonianza di un enorme potenziale che non si ...

Moto3 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Niccolò Antonelli impressiona ed è 2° dietro a Ogura - bene anche Migno e Arbolino : La seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Francia 2019 si è chiusa con il sorprendente giapponese Ai Ogura davanti a tutti con la Honda del Team Asia al termine di un turno caratterizzato da moltissime cadute nonostante la pista asciutta. Uno dei protagonisti assoluti delle FP2 è stato ancora una volta Niccolò Antonelli, scivolato al termine del primo run a causa della ghiaia portata in traiettoria da un’altra ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e da Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...