Moto3 – Gabriel Rodrigo in pole al Montmelò | l’argentino torna subito al top dopo

(Di sabato 15 giugno 2019)chiude le qualifiche del Gp delle Catalunya diinposition: il pilota argentino ottieneun gran risultatol’operazione per curare la sindrome compartimentale ad entrambe le braccia In attesa delle qualifiche di MotoGp, il primoman di giornata arriva dalla terza classe.si è piazzato davanti a tutti al termine delle qualifiche disul tracciato delcon un tempo di 1:48.450. Il pilota argentino, in sella alla Honda NSF250R del team Gresini Racing, ha ottenutoun grande risultato appenato in pistal’operazione per curare la sindrome compartimentale ad entrambe le braccia. Il nativo di Barcellona èto inper la prima volta dalla gara del Giappone dello scorso anno. Dietro di lui Ai Ogura e Tony Arbolino.L'articoloinal: ...

