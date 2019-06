Moria di capodogli in Italia - biologa Maddalena Jahoda : “forse uccisi da virus o sonar militari” : Abbiamo chiesto alla biologa marina e divulgatrice scientifica Maddalena Jadoha del Tethys Research Institute di spiegarci quali potrebbero essere le cause dietro i numerosi spiaggiamenti di giovani capodogli documentati in Italia nelle ultime settimane, in particolar modo lungo le coste siciliane. Ecco le sue risposte.Continua a leggere