Monza | rinviato lo sfratto di Morgan per ragioni di salute | ma solo di una settimana

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Sul cancello di casa, ieri mattina aveva affisso cartelli di protesta con richiami agli articoli della Costituzione che concernono il diritto al lavoro, l'inviolabilità della libertà personale, la promozione della cultura da parte della Repubblica italiana. Lodi Marco Castoldi in artedalla sua abitazione diin via Adamello 8, previsto per ieri, 14 giugno, è statodi una. La custode giudiziaria inviata di buon'ora dal tribunale locale per eseguirlo, ha deciso di posticiparlo di sette giorni perchénon si è sentito bene: ha avuto bisogno di un medico che ha certificato l'impossibilità di spostare l'artista dal suo domicilio perdi. Il provvedimento giunge dopo il pignoramento deciso nel 2017 e con la casa già venduta all'asta. Appena due giorni fa, nel corso dell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso, il cantante si era ...

iltirreno : Rinviato lo sfratto dalla sua casa che è stata venduta all'asta per i debiti che l'artista ha con il fisco - aderenzis1 : Sfratto sospeso. Morgan. 'Sto male, Stato ha svenduto casa mia' - Alien1it : #Monza, sfratto rinviato per #Morgan: ''Sto male, lo Stato ha svenduto casa mia e mi ha lasciato i debiti…… -