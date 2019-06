Montagna | Legambiente | 17 bandiere verdi e 8 nere sulle Alpi 

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Aumentano le buone pratiche ma anche le aggressioni all’ecosistemaAlpi italiane. L’annuale ‘carovana’ dell’associazioneha assegnato 17, due in più rispetto all’anno scorso, e 8, contro le 6 del 2018. Il dossier è stato presentato oggi a Valdieri (Cuneo). La regione più virtuosa è il Piemonte, con 5, seguita da Veneto (4), Lombardia, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia (2), Trentino e Alto Adige (1). Duea Piemonte e Lombardia, una ciascuna a Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta assegnata anche una bandiera grigia, monito diper il progetto di portare una tappa del Giro d’Italia 2011 di ciclismo sul Monte Lussari,Alpi Giulie. Tra le storie virtuose il Centro Recupero Animali Selvatici di ...

BlitzQuotidiano : Bandiere verdi per la montagna, la regione più premiata da Legambiente è il Piemonte - montagne_paesi : Per Legambiente Livigno e Costa Volpino sono territori maltrattati - La montagna è spesso vista come un rifugio per… - 1fabrizio : La #Maremma_Grossetana sul podio delle zone più stupende e accoglienti. Qui c’è mare, pineta, bosco, montagna....un… -