Momblano | “Sui fogli che circolano alla Juve c’è il nome di Sarri”

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019)è tornato a parlare in tv a Top Calcio Qsvs. Il giornalista ha sempre detto che in corso c’era una doppia trattativa e che Sarri era il piano B di Guardiola, ieri parla a di Pep al 51% e Sarri al 49%. Proprio oggi, giorno in cui scade la clausola di Guardiola al Cityfa alcune dichiarazioni importanti: “Da Torino arriva finalmente un segnale, dopo 15 giorni in cui negli uffici della società ha regnato la calma piatta. Oggi, da quello che ci risulta, in sede uffici competenti sono stati delegati a muovere uno dei tasselli – perché sapete che è tutta una macchina, comunicazione, marketing, parte sportiva – su Maurizio Sarri”. Lasi starebbe muovendo per l’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri nuovo allenatore, dunque.continua: “Voi sapete che ho raccontato, con le notizie in mio possesso, l’incredibile spy ...

napolista : @MomblanOfficial: “Sui fogli che circolano alla #Juve c’è il nome di #Sarri. Dopo 15 giorni di calma piatta la soci… - Juve86310420 : @SimoneAvsim @BaronettoBianco Simone cosa ne pensi di quello che ha detto Momblano, ovvero che negli uffici Juve st… - Pierodsinter : Comunque Momblano continua ad esporsi sui social con indizi o rebus, o sa qualcosa o ha costruito così tanto il per… -