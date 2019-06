Modena | Amanda Knox si commuove al Festival della Giustizia | “Onorata di essere qui”

Amanda Knox a Modena : «Rudy Guede ha violentato e ucciso Meredith. Io sono una vittima» : «Il primo novembre 2007, un ladro, Rudy Guede è entrato nel mio appartamento, ha violentato e ha ucciso Meredith» dice Amanda Knox parlando dal palco...

Ressa di fotografi per Amanda Knox a Modena |L'avvocato di Mez : un errore il suo ritorno : La 31enne ha abbandonato l'evento dedicato ai temi giudiziari dove prenderà la parola sabato pomeriggio. E non si fermano le polemiche

Amanda Knox - la statunitense al cocktail party del festival di Giustizia penale a Modena : sorrisi e spritz col fidanzato : Amanda Knox e il fidanzato Christopher Robinson al cocktail inaugurale del festival della Giustizia penale, a Modena, dove è stata invitata a intervenire, sabato. L’evento si svolgerà a porte chiuse nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ai giornalisti è stato concesso di entrare pochi minuti nel chiostro, ma non di parlarle o fare domande. La statunitense, 32 anni, è stata assolta in via ...

Il ritorno in Italia di Amanda Knox. Sorrisi e spritz con il fidanzato a Modena : Amanda Knox è tornata in Italia, e lo ha fatto (come ha detto lei stessa su Twitter) “da donna libera”. Nel pomeriggio di ieri, Amanda è arrivata a Modena per l’aperitivo inaugurale del Festival di Giustizia penale di cui sarà ospite sabato 15 giugno. Rilassata, con i capelli sciolti e un vestito estivo, ha sorseggiato spritz e si è scambiata affettuosità con il fidanzato Christopher ...

Amanda Knox all'Università di Giurisprudenza di Modena : Fonte foto: La PresseAmanda Knox all'Università di Giurisprudenza di Modena 1Sezione: Cronache Carlo Lanna In attesa del "Festival della Giustizia Criminale"

Amanda Knox è atterrata a Milano con il fidanzato : «Nessuna intervista - parlerò solo a Modena» : Amanda Knox è atterrata all'aeroporto milanese di Linate, per la sua prima visita in Italia da quando è stata scarcerata a ottobre 2011 dopo essere stata assolta dalla Corte...

Amanda Knox in Italia : escluso ritorno a Perugia - sabato a Modena per Innocence Project : Sono trascorsi quattro anni dalla definitiva assoluzione. Amanda Knox è pronta a tornare in Italia per la prima volta dopo la sentenza del 27 marzo 2015. La giovane americana dovrebbe arrivare giovedì 13 a Milano per poi spostarsi a Modena dove sabato ci sarà uno degli incontri del festival della Giustizia penale. Quest'ultimo è organizzato dalla Camera penale di Modena 'Carl'Alberto Perroux' e da 'Italy Innocence Project' su un argomento ...

Amanda Knox a Modena - Cagossi : "Gravi gli insulti nei suoi confronti" : Modena, 9 maggio 2019 - Rischia di oscurare con la sua presenza il primo festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. Amanda Knox - accusata ingiustamente insieme all'ex ...