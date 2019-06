Milano | si lancia da un cavalcavia per suicidarsi | un camionista gli salva la vita

Basket - Ettore Messina è il nuovo coach di Milano : Armani fa shopping in Nba per rilanciare l’Olimpia dopo il flop Pianigiani : Giorgio Armani fa shopping di Nba per cucire un profilo vincente alla sua Olimpia Milano, dopo una stagione da dimenticare con cui si è conclusa l’era di Simone Pianigiani. Gli occhi del ‘re’ della moda e patron del club biancorosso si sono posati su Ettore Messina, uno degli allenatori italiani più vincenti nella storia della nostra pallacanestro. L’ex coach di Benetton Treviso, Virtus Bologna e della Nazionale ha ...

Milano - sequestrata per quattro giorni in casa : 26enne si lancia dal balcone - è salva : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato a Milano, dove una donna di 26 anni è stata segregata in casa per quattro giorni da un uomo di 39 anni, Giacomo Oldrati, meglio conosciuto alla giustizia come il "guru del corallo". Tale appellativo, secondo quanto riporta la stampa locale, deriverebbe da alcune torture inflitte alle sue vittime, alcune delle quali sarebbero state drogate con una particolare specie di corallo, abbastanza tossica: ...

Alyssa Milano lancia sciopero del sesso contro legge anti-aborto : “Lo sciopero del sesso” per protestare contro la nuova legge della Georgia che vieta l’aborto non appena si possa individuare il battito del cuore del feto, ossia dopo circa sei settimane. La proposta viene dall’attrice e attivista Me Too Alyssa Milano, che su Twitter ha lanciato l’hashtag #SexStrike.Una proposta che sui social ha incassato adesioni, ma anche critiche: c’è infatti chi sostiene che si ...

Leonardo e il Politecnico di Milano lanciano 'Innovathon' : La competizione testimonia l'impegno di Leonardo per la diffusione della cittadinanza scientifica e la valorizzazione del talento delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con il mondo ...