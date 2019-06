Milano | domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia 2

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (3) : (AdnKronos) - Alla mostra multimediale è collegata una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi leonardeschi, che si svolgerà il 29 giugno e che coinvolgerà oltre 1.000 persone divise in squadre di 10-15 elementi e che vedrà Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli tra i luoghi protagonisti. Le visite s

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia : Milano , 15 giu. (AdnKronos) - Proseguono domani , domenica 16 giugno, le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia , in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. L'orario di accesso del pubblico, al 39° piano della sede regionale, è dalle 10 alle 18.

Milano - Salvini al seggio : “Mi interessa l’Europa - in Italia non cambia nulla”. Poi avverte il M5s : “Da domani stop insulti” : “Questa è un certezza, che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo aver votato per le europee a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se dopo la tornata elettorale si augura che nel governo si torni d’amore e d’accordo. Elezioni 2019 | Di ...