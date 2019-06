Migranti | Sea Watch | In Libia cose inenarrabili | non li riporteremo | Salvini

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 Migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Sea Watch - Salvini autorizza lo sbarco di 10 Migranti (ma firma il divieto contro la ong) : I 52 migranti a bordo della nave battente bandiera olandese hanno passato la seconda notte al confine con le acque...

Sea Watch - sì a sbarco di 10 Migranti : 16.52 Sbarcheranno a breve a Lampedusa 10 dei 53 migranti a bordo della Sea Watch, ferma al limite delle acque territoriali italiane. Si tratta di 3 minori,3 donne (di cui 2 incinte),2 accompagnatori e 2 malati.Lo sbarco è stato autorizzato dal Viminale I migranti saranno portati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Cosiera. La nave della Ong,con i migranti a bordo,è ferma al limite delle acque italiane, dopo il divieto d'ingresso ...

Migranti - Salvini firma il divieto di ingresso per la Sea Watch : Migranti, Salvini firma il divieto di ingresso per la Sea Watch “Stop ai complici di scafisti e trafficanti”, dice il ministro dell’Interno, che ha applicato le regole introdotte dal decreto sicurezza bis. L’imbarcazione, che mercoledì 12 giugno ha soccorso 53 Migranti al largo della Libia, vaga ancora a poche miglia da ...

Migranti - con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

Migranti - Sea Watch : "Noi non riporteremo nessuno in Libia" : La nave, con a bordo 52 Migranti, è a 15 miglia dall'isola di Lampedusa. L'Ong: "Una persona ci ha raccontato di essere stato costretto a seppellire cadaveri per preparare il centro di detenzione alla visita di operatori esterni"

La nave Sea Watch 3 - con a bordo 52 Migranti soccorsi al largo della Libia - si trova nei pressi di Lampedusa : La nave Sea Watch 3, con a bordo 52 migranti soccorsi due giorni fa al largo della Libia, si trova ora a largo di Lampedusa, a circa 16 miglia di distanza dall’isola. La ong tedesca che controlla la nave, Sea Watch,

La Sea Watch verso Malta - Salvini : "Ciondolano in mare - giocano sulla pelle dei Migranti" : La Sea Watch 3 viaggia verso le acque di Malta. La nave della Ong tedesca con a bordo 52 migranti salvati al largo della Libia avrebbe cambiato di nuovo rotta dirigendosi verso le coste de La Valletta, ma non è chiaro a quale porto stia puntando.Ieri la nave ha rifiutato di sbarcare a Tripoli perché considerato un porto non sicuro, quindi giunta a poche miglia da Lampedusa, obiettivo dichiarato nonostante il divieto del ministro dell’Interno ...

Migranti - la Sea Watch 3 al confine delle acque italiane : L'imbarcazione della ong ha chiesto un porto sicuro all'Italia dopo aver rifiutato l'approdo in Libia. Salvini: "La nave ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle dei Migranti, la loro è una sfida politica"

Migranti - la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Migranti - la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Migranti : Sea watch 'pendola' fuori dalle acque territoriali : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - La nave Sea watch 3 pendola dall'alba di oggi fuori dalle acque territoriali. L'imbarcazione della ong per il momento è ferma, zigzagando in mare, in attesa di capire dove sbarcare i 52 naufraghi a bordo. Ieri l'ong ha confermato di non volere fare sbarcare i Migranti

Migranti - Sea Watch 3 vira verso Malta : 8.02 La Sea Watch 3 con a bordo 52 Migranti salvati da un gommone in avaria cambia nuovamente rotta. Giunta a poche miglia da Lampedusa, la nave della Ong tedesca ha virato verso est, in direzione di Malta. Tuttavia non è chiaro verso quale porto stia puntando. Ieri il ministro dell'interno Salvini aveva accusato la Sea Watch, che si era rifiutata si sbarcare a Tripoli,di "sequestro di persona" e aveva lanciato l'avvertimento: se la nave ...

Sea Watch - Salvini ordina sbarco dei 52 Migranti a Tripoli. Ong si rifiuta : “Non è porto sicuro - politiche Italia vergognose” : Scambi di accuse, ordini disattesi e annunci di querele. È di nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e gli operatori della ong Sea Watch dopo che mercoledì la nave che opera nel Mediterraneo ha soccorso 52 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. “Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se disubbidiranno pagheranno pienamente”, ha dichiarato ...