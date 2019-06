ilpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Negli ultimi giornidiindell’entrata in– prevista per oggi, sabato 15 giugno – di nuove e più restrittive leggi sull’immigrazione. Finora idovevano avere con sé soltanto la carta d’identità,

ValentinaFascia : RT @ilpost: Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazione https://t… - simplicissimus : RT @ilpost: Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazione https://t… - ilpost : Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazio… -