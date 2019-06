Medicina | nuove scoperte sull’Autofagia per contrastare le malattie del fegato

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Il 24th World Congress of Dermatology (Wcd2019) ha concluso la settimana di lavori con l’intervento di Tamotsu Yoshimori, professore dell’Università di Osaka che negli ultimi 22 anni ha dedicato i suoi studi alla comprensione dei meccanismi e della rilevanza fisiologica dell’autofagia nei mammiferi. “Abbiamo dimostrato che una dieta ricca di grassi aumenta la quantità del Rubicon, un regolatore negativo dell’autofagia che noi abbiamo identificato”, ha detto Yoshimori nel suo intervento. “L’inibizione del gene ha migliorato notevolmente lenon alcoliche del(Nafld, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) negli esperimenti fatti in laboratorio con i topi”. Nel 2009 il team dell’Università di Osaka ha identificato il Rubicon come una proteina che sopprime l’autofagia controllando ogni passaggio specifico in questo ...

SkyTG24 : Le nuove cure per combattere il #cancro che arrivano dall'immunologia, la difficile sfida mondiale dell'antibiotico… - MarcoCiprianoRF : RT @_psicologico: L'efficacia della terapia preventiva contro l'hiv: le nuove raccomandazioni Usa per chi è ad alto rischio - Matteo_Boh_ : RT @_psicologico: L'efficacia della terapia preventiva contro l'hiv: le nuove raccomandazioni Usa per chi è ad alto rischio -