Maturità 2019 | Verga | D’Annunzio | Ungaretti e Pirandello gli autori più attesi

Maturità 2019 - Tredici Pietro racconta l’esame di Stato : “Ho pianto quando è finito” : Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi, figlio minore di Gianni, risponde alle domande più cercate su Google sull'esame di Maturità. Il rapper si è diplomato al liceo classico Minghetti di Bologna con voto finale 60: "La Maturità in sé non ha un grande significato. Si dovrebbe, invece, aprire un capitolo sulla scuola, che per me ha rappresentato gli anni più belli della mia vita".

Maturità 2019 : cosa faranno i maturandi dopo gli esami di Stato : Ogni anno centinaia di migliaia di giovani arrivano alla Maturità con apprensione e incertezza. La loro principale preoccupazione però non riguarda la prova scritta o l’orale (39%): quasi un maturando su due (47%) è indeciso su cosa fare dopo il diploma. Il 46% degli studenti aspetta la fine degli esami, mentre c’è chi addirittura rinvia ogni decisione a settembre (17%) dopo avere trascorso l’ultima spensierata estate. cosa hanno scelto i ...

Maturità 2019 - Bussetti detta il dress code per l’esame di Stato : “No a shorts e infradito” : Come vestirsi all'esame di Maturità 2019? Il ministro Marco Bussetti ha dettato il dress code per tutti i maturandi che mercoledì 19 giugno affronteranno la prima prova dell'esame di Stato: "Niente shorts e infradito, l'abbigliamento deve essere decoroso e adatto al caldo di questi giorni. Banditi anche cellulari e wifi"Continua a leggere

Maturità 2019 - le tracce dei temi secondo Wired : (foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) Manca poco all’inizio dell’esame di Maturità: mercoledì 19 giugno, in occasione della prima prova scritta, sapremo quali sono gli argomenti scelti dal ministero dell’Istruzione per il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi. Puntuale come ogni anno è iniziato il toto-tracce, al quale anche noi di Wired proviamo a partecipare sulla base di ciò che vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi. Ecco alcune ...

Maturità 2019 : il calendario degli esami di Stato : Il calendario della Maturità 2019 prende il via il 17 giugno. Gli esami di Stato della scuola secondaria II grado stanno per iniziare. Di seguito indichiamo tutte le date che interessano docenti e studenti. calendario Maturità 2019 Le date che interessano gli esami di Stato 2019 sono: 17 giugno: le commissioni si insediano e ci sarà la riunione plenaria. 18 giugno: giorno da sfruttare per la predisposizione dei materiali di avvio del ...

Maturità 2019 - tracce della prima prova scritta : Mercoledì 19 giugno inizia la maturità 2019 e i candidati avranno sei ore per la prima prova scritta in cui dovranno scegliere una delle sette tracce messe loro a disposizione: due di analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, tre di analisi e produzione di un testo argomentativo e due di riflessione critica di carattere espositivo su tematiche di attualità. Il primo consiglio è leggere con calma e attenzione ...

