Mattino | Lapo Elkann “Sarri è stato scelto perché ha fame e potrà trasmettere gli stimoli

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Continua l’affollarsi di notizie sulla panchina della Juve, in assenza di annunci o dichiarazioni ufficiali ci si affida a confidenze riportate e proprio una di queste arriva dal. John e, in vacanza per qualche giorno a Napoli, hanno fatto tappa ieri sera da “Mimì alla Ferrovia”, dove oltre ai selfie avrebbero scambiato qualche battuta con il proprietario sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juve Il nipote dell’Avvocato ha spiegato che il tecnico èper il bel gioco mostrato da Napoli e Chelsea eè un allenatore che hagligiusti, la sua grinta, alla Juve, reduce dai cinque anni di Allegri Tutto deciso dunque secondo le indiscrezioni dei nipoti dell’avvocato, anche dove prenderà casa Maurizio che, anche a Torino, avrebbe deciso di non abitare in centro. L'articolo ...

napolista : Mattino: #LapoElkann “È stato scelto perché ha fame e potrà trasmettere gli stimoli giusti” Indiscrezioni su #Sarri… -