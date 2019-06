Matteo Renzi lascia al Pd 600mila euro di debiti

Barbara Paolombelli demolisce Matteo Renzi : "Peggior leader della storia. Arrogante - quando gli telefonavi..." : A demolire senza appello Matteo Renzi ci pensa Barbara Palombelli. Lo fa in studio da Francesca Fagnani a Belve, sul Nove, dove all'ex premier del Pd dedica queste parole: "Il peggior leader della storia della sinistra degli ultimi 20 anni è stato l’ultimo, Matteo Renzi perché lui semplicemente non

Mondiale femminile - i complimenti di Roberto Mancini - Matteo Renzi e Maria Elena Boschi alle azzurre [FOTO] : Esordio col botto per l’Italia al Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 contro l’Australia grazia ad una doppietta della juventina Barbara Bonansea. Sui social non sono tardati i complimenti. Tra i primi ad elogiare le azzurre ci sono stati Roberto Mancini, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. In basso i tweet dei tre tifosi d’eccezione. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende ...

Matteo Renzi sullo scandalo Csm : "Su Lotti festival dell'ipocrisia solo per attaccarlo" : Sulla vicenda del Csm “dico no al festival dell’ipocrisia solo per attaccare Luca Lotti”. Così Matteo Renzi dal palco di RepIdee a Bologna. “Condivido ciò che ha detto Zingaretti dal punto di vista politico, sulla linea del Pd, ma questo meccanismo non l’ha inventato Luca Lotti, c’è sempre stato”.Renzi prosegue: “A me non piace e sono pronto a depositare una legge che dice ...

Matteo Salvini "non conta niente". Matteo Renzi va giù duro - insulti peggiori per Di Maio e Conte : "Matteo Salvini non conta nulla, è solo un fanfarone". Matteo Renzi, ospite del festival La Repubblica delle Idee a Bologna, organizzato dal quotidiano diretto da Carlo Verdelli, va giù pesante sul leader della Lega e sul governo in generale. "Quelle posizioni più allucinanti alle Europee come Salvi

Matteo Renzi al Pd : "M5S non è sinistra - alleanza fatela senza di me" : Salvini e Di Maio? “Cialtroni e incapaci”. Conte? “Inesistente e imbarazzante”. Matteo Renzi attacca il Governo del cambiamento, quello che “ha bloccato il Paese e sta portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa”, dice l’ex premier ospite alla Repubblica delle Idee a Bologna. “Sono degli incapaci, dei cialtroni”. L’ex segretario del Pd avvisa i suoi compagni di ...

Matteo Renzi attacca il governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Matteo Renzi - la proposta indecente di Pier Ferdinando Casini : l'ultimo progetto politico : Ancora in campo, Pier Ferdinando Casini. L'ex presidente della Camera e oggi senatore del gruppo delle Autonomie, intervistato da Il Messaggero, sostiene che sia arrivata l'ora dei moderati. "Si mettano al lavoro per occupare questo spazio. Che nel Paese vale più del 10 per cento", sentenzia. Ma, so

La quota novecento dei comitati di azione di Matteo Renzi : Roma. In attesa che Carlo Calenda faccia le sue mosse, per ora soprattutto annunciate in qualche tweet, l’area moderata del centrosinistra è in fermento. D’altronde il condominio libdem è piuttosto affollato. C’è Calenda ma non solo lui. I comitati civici di Matteo Renzi sono diventati quasi novecen

Matteo Salvini - Matteo Renzi e Macron denunciati all'Aja per "crimini contro l'umanità" : "Crimini contro l'umanità". È questo il capo d'accusa contenuto in una denuncia contro l'Unione Europea e, in particolare, contro gli Stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati. Tra questi Italia, Germania e Francia. La denuncia, presentata alla Corte penale inte

Bilderberg si riunisce - parteciperanno anche Matteo Renzi e Lilli Gruber alla riunione segreta : Si riunisce Bilderberg alla riunione parteciperanno Renzi e la Gruber Tra mistero, teorie del complotto e apparenti apertura, è iniziato il summit del gruppo Bilderberg. A pochi giorni dal voto delle elezioni europee, il think-tank internazionale, riconosciuto da tutti come fulcro dei “poteri forti”, si riunisce fino a domenica, rigorosamente a porte chiuse, in una blindatissima a Montreux , … Continue reading Bilderberg si riunisce, ...

Matteo Renzi pronto a lasciare il Pd : "Sono fedele solo all'Italia - nel mio futuro c'è altro" : Sarà fedele solo all'Italia Matteo Renzi, non al Pd. "Dobbiamo lealtà non alla Ditta ma al Paese", ripete durante una diretta Facebook. Una frase che, sottolinea il Giornale, ha lasciato sorpresi quanti attendono da tempo un segnale da parte dell'ex premier che indichi l'intenzione di fare "qualcosa

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Matteo Salvini durerà più a lungo di Matteo Renzi" : Entrambi hanno ottenuto un successo impensabile alle elezioni europee. Nel 2014 Matteo Renzi con il Pd ottenne il 40 per cento delle preferenze, Matteo Salvini, il 26 maggio scorso ha raggiunto il 34 per cento. Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per DiMartedì, su La7, ha interrogato gli elettori su

Elezioni europee - per Matteo Renzi la sconfitta del M5s è merito della sua “tattica del pop corn” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, commenta il voto delle Elezioni europee e delle Elezioni comunali, spiegando che quella che è stata definita come la "tattica del pop corn", ovvero la sua decisione di non allearsi con i 5 Stelle ma di vederli governare, avrebbe pagato e portato alla sconfitta elettorale del M5s.

Matteo Renzi al Bilderberg con Lilli Gruber. C'è un terzo italiano - la grossa sorpresa "travaglina" : Una nuova poltrona per Matteo Renzi, che entra direttamente nel gruppo Bilderberg. La prossima riunione si terrà in Svizzera dal 30 maggio al 2 giugno, circa 130 i partecipanti di 23 Paesi provenienti dal mondo della politica, della finanza, dell'industria e dei media. Un gruppo da sempre al centro