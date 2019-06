Matera nel baratro | deserto il bando per le manifestazioni d’interesse | ma il Comune non

Furti di rame nel Tarantino - 6 arresti a Matera : Una vasta operazione contro i Furti di rame è state condotta dai carabinieri che hanno eseguito sei provvedimenti restrittivi disposti dall'Autorità giudiziaria di Matera per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di Furti e ricettazione di rame. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera. L'operazione vede impegnati oltre 70 Carabinieri, supportati da unità cinofile e da un ...

Matera. Piera Carlomagno racconta la Basilicata nel giallo : E’ la Basilicata, “terra magica” “aspra e vera” percorsa da Matera al Pollino in sella a una Ducati, la vera

Rivolta in carcere a Campobasso : detenuti barricati nella struttura - Materassi in fiamme : La protesta dei detenuti di Campobasso è rientrata dopo il colloquio avuto con la direttrice del carcere. Non si conoscono ancora i contenuti del colloquio. Nel frattempo però fonti...

Rivolta dei detenuti nel carcere di Campobasso : bruciati Materassi e lenzuola nelle celle : Una vera e propria Rivolta è in atto nel penitenziario di Campobasso: una ventina di detenuti si sono barricati all'interno della struttura ed hanno appiccato il fuoco a diversi oggetti, compresi materassi e brande. Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato alla clamorosa protesta, anche se è trapelata la voce che non sia stato gradito l'arrivo di una nuova direttrice, Irma Civitareale.

Maltempo e agricoltura : crisi nel Materano - vertice in Prefettura : Una riunione presso la Prefettura di Matera è stata dedicata alla situazione dell’agricoltura per esaminare i danni provocati dal Maltempo, a cominciare dall’ultima violenta grandinata del 12 maggio, ed altri aspetti critici quali i costi elevati di produzione che non trovano adeguata remunerazione sul mercato. Il prefetto Demetrio Martino ha incontrato i rappresentanti del Comitato ”Agricoltori Uniti” e il presidente ...

Maltempo Basilicata : ingenti danni all’agricoltura nel Materano : “Le intense piogge di questi ultimi giorni hanno messo per l’ennesima volta in ginocchio la Basilicata e mostrato purtroppo la fragilità del nostro territorio”: lo afferma il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Baldassarre (IDeA per un’altra Basilicata). “Soprattutto nell’area del Materano, in particolar modo nella zona del metapontino, ma anche nel Vulture Alto Bradano – aggiunge – si riscontrano ...

Maltempo Matera : pesanti danni all’agricoltura nel Metapontino : La violenta grandinata di ieri ed il Maltempo delle ultime ore ha danneggiato aziende agricole e frutteti in provincia di Matera, in particolar modo nella piana del Metapontino, e soprattutto nelle zona di Tursi, Montalbano Jonico, Pisticci, Rotondella. Le associazioni di categoria chiedono immediati interventi anche se è presto per fare stime poiché non c’è ancora una tregua meteorologica. Le precipitazioni sono state molto intense ed ...

Maltempo Basilicata : nubifragi nel Materano - danneggiati alberi da frutto : Ieri pomeriggio il Materano è stato bersagliato da nubifragi, forti raffiche di vento e gradinate, interessando una fascia che attraversa l’intera piana e le aree più interne: lo ha reso noto Coldiretti Basilicata, secondo cui la produzione di alberi da frutto delle drupacee (pesche, susine, albicocche e ciliegie) potrebbe essere quasi completamente compromessa, anche se ancora non si è proceduto alla conta dei danni. Le più colpite sono ...

Il ruolo economico dell'Italia nel contesto europeo : Domenico De Masi e Oscar Farinetti a Matera : L'ultimo incontro del ciclo di conferenze, in programma nei prossimi mesi, vedrà la partecipazione di Yanis Varoufakis, già ministro greco dell'economia e grande protagonista del dibattito europeo ...