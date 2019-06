Marò | la ministra della Difesa Trenta al matrimonio di Massimiliano Latorre

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) LaElisabettae l’ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri Tullio Del Sette, nella veste di testimone, hanno partecipato alle nozze tra Paola Moschetti e, uno dei dueaccusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani, durante una missione di protezionenave mercantile italiana Enrica Lexie. Alla cerimonia era invece assente l’altro fuciliere di Marina Salvatore Girone perché i due militari coinvolti nel caso dell’Enrica Lexie non possono avere contatti a causa delle condizioni poste dalla Corte Suprema indiana per la loro permanenza in patria. L’8 luglio comincerà all’Aja l’ultima udienza davanti al Tribunale arbitrale internazionale che dovrà stabilire chi tra India e Italia potrà giudicare i dueper l’incidente avvenuto al largo del Kerala. In un post su Facebook l’annuncio delle nozze e il ...

