Marco Giampaolo ha rescisso il contratto che lo legava alla Sampdoria

Nasce il Milan di Marco Giampaolo Boban e Maldini a caccia di talenti : Ufficiale il ritorno di Maldini-Boban. E' fatta per Marco Giampaolo che ha lasciato la Sampdoria. Sul mercato i rossonero sono a caccia di talenti, come... Segui su affaritaliani.it

Milan - Federico presenta Marco : il fratello di Giampaolo sulla nuova esperienza in rossonero : Il Milan ha deciso di ripartite da Marco Giampaolo, è l’ormai ex Sampdoria il sostituto di Gennaro Gattuso con l’intenzione di riportare il club rossonero in Champions League dopo la mancata qualificazione della scorsa stagione. I rossoneri sono in mani sicure almeno secondo quanto riporta il fratello Federico in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Suo fratello è da Milan? «Non scherziamo, merita di ...

Marco Giampaolo allenatore Milan/ Biennale da 2 milioni : firma in arrivo! : Marco Giampaolo-Milan, sarà lui il nuovo allenatore del Diavolo: arriva dalla Sampdoria, l'ufficialità potrebbe slittare alla prossima settimana.

Milan - Marco Giampaolo a Milano per la firma : presto sarà il nuovo allenatore rossonero : Marco Giampaolo è sbarcato a Milano: risolte le ultime faccende burocratiche, l’ormai ex Sampdoria sarà il nuovo allenatore rossonero Dopo la separazione consensuale da Rino Gattuso, il Milan ha vagliato diverse opzioni per il posto vacante di allenatore, arrivando finalmente ad una soluzione: il profilo giusto è quello di Marco Giampaolo. L’ormai ex allenatore della Sampdoria ha già lasciato Genova, sponda Sampdoria, mentre il ...

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo. L'unico (grande) difetto del Mister : si rischia un "piccolo Diavolo" : Dopo 902 presenze in campo con il Milan, Paolo Maldini fa segnare la prima da capitano alla scrivania. Il Diavolo riparte dal suo simbolo che ha passato l' ultimo anno a studiare per questo momento al fianco di Leonardo: dopo i giorni di riflessione, l' ex numero 3 ha accettato l' incarico di dirett

Sampdoria - la rivelazione di Marco Giampaolo : “De Rossi ha espresso il desiderio di lavorare con me” : L’allenatore della Sampdoria ha rivelato una volontà futura di Daniele De Rossi, che giocherà domenica l’ultima partita con la maglia della Roma Marco Giampaolo non nasconde la sua stima per Daniele De Rossi e, in una intervista al ‘Corriere dello Sport’, rivela l’ammissione del centrocampista della Roma fatta lo scorso anno. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse L’allenatore della Sampdoria non si nasconde, ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di Gasperini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...