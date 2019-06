Marco Carta rifiutato dal Gay Pride Lucarelli | Ha chiesto 8mila euro di

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Serena Granato Selvaggiaparla del Gaydi Modena e spiega perché alla fine non c'eracontinua a far parlare di sé, dopo essere stato rinviato a giudizio in vista del processo che si terrà a settembre, per l'accusa di "furto aggravato" ai danni de "La Rinascente". Questa volta, il cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi è finito al centro del gossip per via di alcune indiscrezioni emerse sul Gay. Nello specifico, secondo "Dagospia" la giudice speciale di "Ballando con le stelle", Selvaggia, ha rivelato che lo staff diavrebbe riun cachet dell'esorbitante valore di 8.000, per assicurare la presenza dial "Gaydi Modena". Una richiesta a cui gli organizzatori dell'evento rainbow avrebbero a quanto pare risposto con un "no, grazie". Le parole di Selvaggiasul mancato "Gay ...

MARCOCARTA85 : Grazie a @SkyTG24 per prendersi cura SEMPRE in maniera seria della nostra informazione. - stanzaselvaggia : Non ha molto senso che tu provi delle magliette in camerino e ci sia la borsa della Muscas mentre lei resta fuori.… - trash_italiano : Vorrei segnalare che dopo l'intervista di Marco Carta è sparito anche il divano. #noneladurso -