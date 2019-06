Maltempo | Protezione civile Milano ancora a lavoro nel Lecchese

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora Maltempo nel Nord Ovest - piogge e temporali per i prossimi giorni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Correnti umide e instabili continueranno ad interessare le nostre regioni Nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Maltempo : squadre di protezione civile dal veneziano a Modena : Sono due le squadre di volontari della protezione civile della Città metropolitana di Venezia dei Comuni di Spinea e di Cona impegnate nei monitoraggi degli argini del fiume Secchia in provincia di Modena. Lo scrive la Città metropolitana su Twitter specificando che nell’area metropolitana veneziana allagamenti ed esondazioni sono sotto controllo. L'articolo Maltempo: squadre di protezione civile dal veneziano a Modena sembra essere il ...

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

Maltempo : squadre della Protezione Civile dell’Ana Verona partite per il modenese : Il Maltempo non concede tregua. E la Protezione Civile dell’Ana Verona è già attiva e operativa per far fronte alle emergenze che in queste ore si stanno moltiplicando sia nel veronese che in provincia di Modena, dove il fiume Secchia è a grave rischio esondazione. Già da ieri pomeriggio, sono circa una cinquantina gli uomini della Protezione Civile dell’Ana Verona mobilitati e operativi su più fronti. “Una prima allerta c’è stata ieri ...

Maltempo : tre squadre Protezione Civile Verona partite per il modenese (2) : (AdnKronos) - Ma la situazione è critica anche sul territorio veronese. Il preallarme – allerta arancione – per la parte Adige è stato emanato ancora nel primo pomeriggio di ieri, soprattutto nelle zone del Basso Veronese e in particolare a Cerea, Bovolone e Legnago. A seguire, le squadre operative

Meteo Protezione Civile domani : ancora Maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : la Protezione civile del Veneto pronta per Modena : Una colonna mobile della Protezione civile regionale del Veneto, 200 volontari attrezzati ed esperti in monitoraggio arginale, è pronta a partire alla volta di Modena, città colpita in queste ore da una forte ondata di Maltempo. “Il Dipartimento di Protezione civile nazionale – spiega Gianpaolo Bottacin, Assessore regionale alla Protezione civile del Veneto – ha comunicato che, a causa del livello dei fiumi del modenese, il ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo Emilia-Romagna : dichiarato stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia–Romagna, colpita da una forte ondata di Maltempo. La mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre ...

Allerta meteo : forte Maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Maltempo di Martedì : allarme arancione in 3 Regioni - “vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle Regioni tirreniche centro-meridionali. L’arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un’intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. Sulla base delle previsioni ...

Maltempo : Protezione civile - in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì (2) : (AdnKronos) - Dalla mezzanotte di oggi, sempre fino alle 10.00 del 30 maggio, è dichiarato lo Stato di Preallarme per Criticità Idraulica sulla Rete Secondaria sul bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige. Sempre dalla mezzanotte di oggi alle 10.00 del 30 maggio è dichiarato lo Stato di Att

Maltempo : Protezione civile - in Veneto si intensifica tra domani e mercoledì : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) - Una nuova intensa fase di Maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedì 27 e mercoledì 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove