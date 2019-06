Madonna | Instagram è progettato per farti sentire male

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Sandra Rondini La star è felice di essersi affermata come artista negli anni Ottanta quando non c'erano i social a condizionare la vita delle persone in un confronto pubblico, quotidiano e stressante, alla ricerca continua dell'approvazione degli altri L'immediato primo posto ottenuto dal suo nuovo album, “Madame X”, già in testa alle classifiche di iTunes in ben 43 paesi, con ottime review anche da parte della stampa di settore, non impedisce adi sparare a zero sui social e, in particolare susu cui vanta 14 milioni di follower, oltre ai 2,5 milioni su Twitter e 18 milioni di like per la sua pagina Facebook. In un'intervista esclusiva rilasciata al tabloid inglese “The Sun” ha denunciato quanto questa piattaforma renda le persone "schiave dell'ottenere l'approvazione altrui, facendolesempre sotto pressione a causa del confronto costante con gli ...

CastelluccioS : RT @IlVoloversInter: Foto @Trmtv -#instagram La Madonna dell'Idris è lo sfondo perfetto per un live-show indimenticabile Grazie per la co… - igormuroni : Oggi è uscito l'attesissimo MADAME X, il nuovo album di Madonna. È tutto il giorno che lo ascoltato attentamente e… -