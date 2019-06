Lutto famiglia Agnelli | Clemente Ferrero de Gubernatis muore giocando all' Allianz Stadium

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Doveva essere una giornata di festa prima delle vacanze estive e per festeggiare tutti insieme l'ultimo scudetto della 'Vecchia Signora', ma ben presto quella partitella tra tutti i rami dellaall'di Torino, ormai diventata una tradizione, si è ben presto trasformata in una grande tragedia. L'imprenditorededi Ventimiglia, nipote di Clara Nasi, cugina dell'Avvocato Gianni, è morto mentre stavaa calcio sul terreno di gioco dove disputa le partite casalinghe la sua Juventus. A nulla sono valsi i soccorsi sul campo e la corsa disperata verso l'ospedale più vicino. Torino, tragedia per gliun membro dellaStavatranquillamente a calcio, in quella che da anni è diventato il gioiellino di casa Juventus l'di Torino, lo stadio costruito dalla società bianconera. ...

