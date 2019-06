L' umorismo ebraico | unico e irriverente

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Daniel Mosseri Non è farsesco e non si fa beffe di nessuno, mai dell'aspetto. Ma punta sui comportamenti Spiegare in poche righe l'è come voler dipanare due fili di spago intrecciati in pochi secondi: non si può. Quello che si più fare, invece, è dare la misura di tale intreccio. Su tutti lo spiega una fulminante battuta ripresa dai uno dei personaggi di Train de Vie (1998), un film di Radu Mihaileinu. Per sfuggire allo sterminio nazista, un intero villaggio di ebrei decide di mettersi in viaggio su un treno e di scappare in Palestina: poveretti di uno shtetl che si fingono Ss per attraversare l'Europa senza problemi. C'è però il problema della lingua: yiddish e tedesco sono molto simili ma suonano anche molto diversi, si preoccupa Mordechai. Gli risponde l'arguto Schmechl: «Per parlare perfettamente il tedesco e perdere l'accento yiddish, basta togliere ...