Luigi Di Maio | cinque schiaffi per salvare la poltrona | M5s si rimangia tutto

Giuseppe Conte - la battuta per avvertire Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Torno a fare l'avvocato" : "Sono stato sospeso ma spero di essere riammesso quanto prima". La battuta di Giuseppe Conte al convegno organizzato dall'Associazione Giuristi italiani, di cui faceva parte prima di ricevere l'incarico da premier, all'Università Roma Tre, non è solo una battuta. Anche perché non è la prima. In Viet

Luigi Di Maio cede la responsabilità della manovra a Matteo Salvini : "Hanno vinto le Europee - tocca a loro" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a battibeccarsi. I due devono devono fare i conti con la prossima manovra finanziaria, o meglio, devono farla andare già all'Unione Europea che ha già dato il via a una possibile procedura d'infrazione. Flat Tax e salari minimi sono solo alcuni dei temi cari ai

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuraio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi

Giuseppe Conte - telefonata a Luigi Di Maio : "Sono lo stesso di un anno fa" - il premier può saltare : Una telefonata, avvenuta a mezzanotte, tra mercoledì e giovedì. Una telefonata di cui dà conto La Stampa in un retroscena. Giuseppe Conte chiama Luigi Di Maio. Il premier ha bisogno di chiarimenti, in questi giorni di scontro con la Commissione europea: lui che chiede pieno mandato per negoziare, il

Saremo responsabili ma non fessi - dobbiamo lealtà ai cittadini! Luigi Di Maio avverte l’Ue : Luigi Di Maio ha chiuso questa mattina la campagna elettorale del candidato sindaco pentastellato a Sassari. Il leader M5S ha parlato dei vitalizi, reintrodotti dalla giunta regionale di centrodestra, accusandola di pensare solo ai propri interessi. Ha poi commentato le trattative in corso con l'Ue, dichiarando: "Saremo responsabili ma non fessi. Se pensano di farci tagliare i servizi, dal governo italiano troveranno un muro di cemento".

Daniela Santanchè ad Agorà : "Luigi Di Maio un ragazzotto che non ne ha azzeccata una" : "Luigi Di Maio è un ragazzotto molto volenteroso ma sul lavoro finora non ne ha azzeccata una". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, ha stroncato il vicepremier grillino: "Devo dare ragione a Maurizio Martina", continua la pasionaria di Fratelli d'Italia: "Parlo da impren

Con Luigi Di Maio o con Giuseppe Conte. L'indiscreto : adesso ci sono due Movimenti 5 stelle : Ormai il Movimento 5 stelle è spaccato. C'è chi sta con Luigi Di Maio - che cerca di tenere i grillini compatti - e chi invece sostiene Giuseppe Conte. Le parole del premier a La Repubblica, infatti, sono state lette da più di un dirigente M5S come "perfettamente centrate". Ovvero, cedere a Matteo S

Luigi Di Maio furioso - la maggioranza si spacca su Radio Radicale : "La Lega vota col Pd - dovrà spiegarlo" : "Inutile nasconderlo". Luigi Di Maio annuncia su Facebook che "oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta". Decisivo il trappolone Pd, "una proposta presentata dai renziani che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio Radi

Luigi Di Maio afferma che Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno pieno mandato nelle trattative con l'Unione europea. Oggi il ministro dell'Economia si riunirà con l'Eurogruppo per discutere del bilancio italiano, e il leader pentastellato commenta: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Saremo responsabili con i conti pubblici, ma mettendo al centro i cittadini, non i parametri".

Luigi Di Maio bastona Salvini e Grillo : "Niente ritorni all'origine e non si deve andare avanti a ogni costo" : "No alla flat tax in cambio dell'aumento dell'Iva", spiega Luigi Di Maio, e "niente ritorni alle origini". In un colpo solo, il leader del Movimento 5 Stelle stoppa sia Matteo Salvini sia Beppe Grillo. Leggi anche: "Salvini, ferma questa roba". Feltri, appello contro Di Maio e i fannulloni M5s In u

Vittorio Feltri contro il salario minimo di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini - ferma questa roba" : Adesso Di Maio rompe l'anima a tutti con il salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali, i quali stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono alle tabelle nazionali vanno incontro a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di pi

Notizia di oggi l'Arresto di Arata, uomo vicino alla Lega di Salvini. Di Maio avverte il Carroccio L'Arresto di Paolo Arata, ex consulente della Lega e coinvolto nell'indagine che riguarda anche l'ex sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, scuote nuovamente la politica italiana e il governo. Perché Arata è uomo considerato vicino al mondo del Carroccio.

Carlo Calenda contro Luigi Di Maio : "Sapeva della chiusura di Whirpool - ma ha aspettato le Europee" : "Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile". La pesante accusa arriva dall'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che su Facebook ha ribadito quel che aveva detto martedì 11 giugno, allo speciale dell'Aria che tira, i

Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” : Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” Come anticipato nella giornata di ieri, torna il sereno tra i due vice-premier. La conferenza stampa di Conte da Palazzo Chigi ha probabilmente dato l’input necessario per trovare un accordo. Salvini e Di Maio sembrano di nuovo essere allineati. Crisi di governo, forse, scongiurata. Forse, perché il primo ministro non è d’accordo con la strategia dei due ...